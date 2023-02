Trotz Sauwetter: TSV Dorfen ist heiß auf Fußball – „Wir sind guter Dinge“

Von: Hermann Weingartner

Teilen

Training am Mühlanger: Trotz des widrigen Wetters sind die Kicker wieder heiß auf den Ball. Nach langer Verletzungspause wieder dabei: Alexander Linner (vorne, Mitte) und Gerhard Thalmaier (r.). © Hermann Weingartner

Nasskaltes Wetter, Schnee, eisiger Wind und baazige Plätze – die Wintervorbereitung ist bei vielen Kickern nicht sehr beliebt.

Dorfen – Das ist offenbar nicht so bei den Bezirksligakickern des TSV Dorfen, die nun auf dem Kunstrasen des TSV St. Wolfgang das Training aufgenommen haben. Trotz des widrigen Wetters „waren alle heiß, dass es wieder losgeht“, so Trainer Armin Feckl, der mit unverändertem Kader ins Fußballjahr 2023 geht.

Der TSV hat mit 22 Punkten im Mittelfeld auf Platz neun überwintert. Nach ganz oben geht wohl nichts mehr, nur fünf Punkte trennen die Isenstädter vom Relegationsplatz. Das hat natürlich auch der Coach im Blick, der inzwischen als Cheftrainer die spielerische Verantwortung übernommen hat. Trainer Christoph Deißenböck war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. In den restlichen zwölf Spielen muss sich der TSV nach zuletzt eher mäßigen Ergebnissen steigern. Das sei allen klar, sagte Feckl beim Training.

Jetzt werden dafür in der Vorbereitung die Grundlagen geschaffen. Einmal die Woche könne man auf dem Kunstrasen des TSV St. Wolfgang trainieren, was „sauguade Bedingungen sind. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs sind voll motiviert dabei“.

Zu den Langzeitverletzten zählt neben Feckl selbst auch noch Benni Hönninger. Beide werden heuer nicht mehr auflaufen. Dafür sind mit Alexander Linner und Gerhard Thalmaier wieder zwei wichtige Spieler dabei, auch Kapitän Andreas Hartl ist nach längerer Pause wieder am Ball. „Für den Rest der Saison sind wir guter Dinge“, blickte Feckl voraus. „Natürlich wollen wir mit Relegation oder Abstieg nichts zu tun haben. Mein Team kann gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren.“

Den ersten Test bestreiten die Dorfener bereits diesen Sonntag um 15.30 Uhr gegen den TSV Ampfing auf dem Kunstrasen in St. Wolfgang. Von 23. bis 26. Februar steigt das Trainingslager in Slowenien. Das erste Punktspiel steht dann am 12. März gegen den SC Saaldorf an. (Hermann Weingartner)

Die weiteren Testspiele

11. Februar, 15.30 Uhr: gegen TSV Kastl (in St. Wolfgang); 15. Februar, 19.30 Uhr: gegen SV Erlbach (in St. Wolfgang); 18. Februar, 15.30 Uhr: gegen FC Perach (in St. Wolfgang); 5. März, 14.30 Uhr: gegen SV Neufraunhofen