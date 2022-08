TSV Dorfen mit Verletzungspech: Feckl fällt lange aus

Von: Hermann Weingartner

Echte Verstärkung: Neuzugang Sebastian Rott (am Ball). F.: Prä © Weingartner

Der TSV Dorfen hat einige Personal-Sorgen vor dem Spiel beim SV Saaldorf. Neben Co-Spielertrainer Feckl fehlt vielleicht auch Torhüter Leins.

Dorfen – Nach zuletzt zwei etwas unglücklich verlorenen Spielen gilt für Bezirksligist TSV Dorfen, nicht die Nerven zu verlieren. „Weiter Ruhe bewahren und jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken“, fordert der Sportliche Leiter Markus Wetzel. An diesem Sonntag tritt der TSV beim kampfstarken SV Saaldorf an (14 Uhr), der derzeit zwei Plätze vor ihm auf Rang sieben rangiert.

Insgesamt sieben Mal trafen Dorfen und Saaldorf bislang in der Bezirksliga Ost aufeinander. Die Lage ist ausgeglichen mit zwei Unentschieden, drei Siegen und zwei Niederlagen für den TSV. Dorfens Offensive mit dem besten Liga-Torschützen Gerhard Thalmaier (5) läuft, während beim SV mit Felix Großschädl die Defensive wenig zulässt.

TSV Dorfen: Personalsorgen vor Saaldorf-Spiel

Derweil haben sich die Personalsorgen nicht gebessert, berichtet Wetzel. TSV-Trainer Christoph Deißenböck muss weiter auf mehrere seiner bewährten Kräfte verzichten. „Gut, dass wir einen breiten Kader mit hoher Qualität haben“, so der Sportliche Leiter. Stammtorwart Alex Wolf fällt nach einer Fußfraktur noch längere Zeit aus. Einige Fragenzeichen stellten sich für den Coach gestern noch im Abschlusstraining. Klar ist, dass Kapitän Andreas Hartl nicht spielen kann. Yusuf Mutlu sitzt noch seine Rot-Sperre ab. Im Toto-Pokal nächsten Mittwoch in Altenerding darf der Abwehrspezialist aber spielen. Mutlu verlässt im September nicht nur den TSV, sondern wegen Umzugs nach Baden-Württemberg auch Dorfen.

Ob Torwart Florian Leins in Saaldorf im Tor steht, hängt davon ab, ob der jeden Tag erwartete Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Sollte er fehlen, rückt Berni Schöberl zwischen die Pfosten. Noch angeschlagen, aber dabei sind Marco und Fabio Zöller. Zur Verfügung steht wieder Daniel Roppert. Stürmer Michael Friemer fiebert nach längerer Verletzungspause wieder seinem ersten Einsatz entgegen. Das Okay vom Arzt stand gestern aber noch aus. Die talentierten Nachwuchskräfte Leon Eicher, Florian Brenninger und Felix Blaha kommen erst vom Kurzurlaub zurück und könnten vielleicht zumindest auf der Bank sitzen.

Für Co-Spielertrainer Armin Feckl ist die Saison und vielleicht auch die Karriere gelaufen nach seiner schweren Knieverletzung aus dem letzten Heimspiel gegen Waldperlach (wir berichteten). Immerhin ist nichts gebrochen, informiert Wetzel, aber dennoch gab’s eine sehr, sehr bittere Diagnose für den sympathischen Sportsmann: Kreuzbandriss.(Hermann Weingartner)