Fußball war sein Leben – TSV Dorfen und BSG Taufkirchen trauern um Herbert „Harl“ Dimpflmayer

Von: Georg Brennauer

Herbert „Harl“ Dimpflmayer starb mit knapp 86 Jahren © ED

Er zählte einst zu den besten heimischen Balltretern und war im regionalen Amateursport in den 60er- und 70er-Jahren im Landkreis überall bekannt.

Dorfen/Taufkirchen – Jetzt ist Herbert Dimpflmayer, von seinen Freunden „Harl“ genannt, nach längerer Krankheit und kurzem Aufenthalt im Erdinger Klinikum im Beisein seiner geliebten Frau „Ite“ eine Woche vor seinem 86. Geburtstag friedlich eingeschlafen.

Dimpflmayers erfolgreicher sportlicher Werdegang als Fußballer war bei ihm eigentlich schon geografisch vorprogrammiert: Nur einen Steinwurf vom damaligen Dorfener TSV-Platz an der Etzkapelle entfernt aufgewachsen, war der „Harl“ mehr auf dem Sportplatz als zu Hause anzutreffen. Im TSV-Nachwuchs gefördert, erkannte man schnell sein Talent, sodass er früh in die Erste Mannschaft aufrückte, die sich damals schon in der A-Klasse mit Münchner Vereinen maß.

Als die aufstrebende Betriebsmannschaft vom Himolla Polstermöbelwerk in Taufkirchen, verstärkt mit einigen ehemaligen Vertragsspielern, von der Bezirks- in die Landesliga aufstieg, lotste man den Dorfener Libero 1965 an die Vils zur BSG. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Mentor, Spielpartner und besten Freund sowie späteren Trainer Sepp Berg wurde Dimpflmayer den größeren Anforderungen auf gehobenem Level gerecht.

In Taufkirchen konnte er seine großen Qualitäten als Vorstopper beziehungsweise Manndecker erfolgreich einbringen – gemeinsam mit weiteren erfahrenen Spielern aus der Region, unter anderem Ex-Bayern-Torwart Arpad Fazekas.

An der Vils fand Dimpflmaier auch seine große Liebe Maria „Ite“ Multhammer, mit der er seit 1971 glücklich verheiratet war. Für den „Harl“ blieb der Sport in vielen Facetten auch nach seiner Zeit als leidenschaftlicher Fußballspieler der Inbegriff in seinem Leben. Er spielte schon als Schüler Tennis beim TC Dorfen und später als Erwachsener auch beim TC Taufkirchen, liebte das Wandern, meist mit Familienmitgliedern, und den Alpinskilauf. Auch das Radfahren war eine leidenschaftliche Passion des „Harl“, der mit Freunden oft ausgiebige Touren unternahm.

Den Fußballclubs in Taufkirchen und Dorfen sowie dem Dorfener Eishockeyclub war er, solange es seine Gesundheit erlaubte, ein treuer Zuschauer. Außerdem war er ein glühender Fan des TSV 1860 München. Darüber hinaus zeigte er sich stets am Tagesgeschehen interessiert und durchforstete neben dem Sport, wie seine Frau erzählt, „täglich akribisch die Heimatzeitung“.

Auch beruflich meisterte Dimpflmayer sein Leben. So wirkte er einige Jahrzehnte als versierter wie geschätzter Triebwerksmechaniker im Fliegerhorst Erding. „Die Verbundenheit mit der Stadt Dorfen erwähnte er“, wie seine Frau berichtet, „bei jeder Gelegenheit in höchsten Tönen“. All seine zwischenzeitlich auftretenden gesundheitlichen Probleme überwand Dimpflmayer immer wieder mit dem angeborenen Kämpferherz und Zuversicht, wobei ihm seine liebe „Ite“ immer die größte Stütze war.

Gerne feierte der „Harl“ in geselliger Runde mit Freunden. „Doch am wohlsten fühlte er sich zu Hause, weil er im Familienkreis gerne lachte und stets bemüht war, gute Stimmung zu verbreiten“, sagt seine Frau. Selbst kinderlos, hatte der liebe Familienpatriarch und Onkel besonders seine Nichten und Neffen ins Herz geschlossen.

Eine überaus große Trauergemeinde, darunter viele Sportfreunde, begleiteten Dimpflmayer auf seinem letzten Weg zum Friedhof in Taufkirchen, wo seine Urne zu Grabe getragen wurde. (Georg Brennauer)