Empfindliche Klatsche - TSV Dorfen beschleunigt Talfahrt des FC Moosinning

Harter Zweikampf: Der schnelle Dorfener Manuel Zander (r.), Torschütze zum 1:0, wird vom Moosinninger Christian Reiser unsanft gestoppt. © Christian Riedel / fotografie-ri

Während der TSV Dorfen sich immer mehr der Spitze annähert, läuten beim FC Moosinning nach fünf Punkten in sechs Spielen die Alarmglocken.

Moosinning/Dorfen – Eine klare 0:4 (0:2)-Niederlage musste der FC Moosinning im Landkreisderby gegen den TSV Dorfen hinnehmen. Die Höhe der Niederlage spiegelt auch die derzeitigen Kräfteverhältnisse wider. Während die Dorfener mit diesem Sieg den Anschluss nach oben halten, stehen die Gelb-Schwarzen in der gezeigten Verfassung vor schweren Wochen.

Auf Moosinninger Seite musste Coach Christoph Ball auf Urlauber Johannes Volkmar sowie die verletzten beziehungsweise kranken Akteure Christoph Kollmannsberger, Florian Jakob und Dennis Stauf verzichten. Zunächst sah das Ganze aus Sicht der Gastgeber noch recht positiv aus: Stefan Haas setzte mit einem schönen Zuspiel Thomas Auerweck in Szene, dieser kam aber einen Schritt zu spät. Dorfen machte mit einem Freistoß von Alexander Linner zum ersten Mal auf sich aufmerksam, Moosinnings Keeper Daniel Auerweck konnte aber zur Ecke abwehren.

Gerry Thalmaier sorgt mit dem zweiten Treffer für eine Vorentscheidung

Nach einer Viertelstunde übernahmen die Gäste dann klar das Kommando. Über Gerhard Thalmaier kam der Ball zu Sebastian „Tank“ Bauer, aber der schoss freistehend vorbei und hatte in der 18. Minute Pech, als sein Schuss vom Innenpfosten zurück in die Hände von Torwart Auerweck sprang. Der war eine Minute später machtlos, als Basti Lanzinger den Ball im Mittelfeld in der Vorwärtsbewegung verlor, Thalmaier blitzschnell auf Manuel Zander durchsteckte, und dieser flach zum 1:0 abschloss.

Rettungstat: Moosinnings Torwart Daniel Auerweck kann den Treffer von Sebastian „Tank“ Bauer gerade noch verhindern. Dennoch muss er viermal hinter sich greifen. Unter anderem wird er später von Gerhard Thalmaier (r.) bezwungen. © Christian Riedel

Den Moosinningern war der Wille nicht abzusprechen, doch die meisten Offensiv-Aktionen waren für Dorfen leicht zu verteidigen. Auf der anderen Seite forderte Zander vergeblich einen Strafstoß, ehe Thalmaier in der 31. Minute die Weichen für Dorfen auf Sieg stellte. Nach einem Zuspiel von „Tank“ Bauer schlug er auf halbrechts noch einen Haken und vollstreckte dann souverän flach rechts unten zum 2:0. Der Passgeber selber hätte vor der Pause noch einen drauf setzen können, doch Daniel Auerweck wehrte den Ball nach einem Angriff über links ab.

Zöller und Friemer sorgen für den 4:0-Endstand für den TSV Dorfen

Im zweiten Abschnitt kamen die Moosinninger zwar etwas besser ins Spiel, richtige Torgefahr konnten sie aber auch jetzt nur selten verbreiten. Nach einem Freistoß von Luis Haumann ließ Keeper Florian Leins den Ball fallen, doch er bereinigte die Situation dann doch noch vor einem Moosinninger Angreifer. Alex Auerweck scheiterte in der 67. und 68. Minute am Dorfener Keeper.

Die Gäste mussten eigentlich nicht mehr viel machen und profitierten in der 70. Minute erneut von einem Moosinninger Fehler. Luis Haumann übersah nach einem Zuspiel von Keeper Daniel Auerweck den hinter ihm postierten Fabian Zöller. Der reagierte blitzschnell und schloss flach zum 3:0 ab. Das war die endgültige Entscheidung.

Moosinning hatte durch den eingewechselten Lukas Treffler, nach Pass von Thomas Auerweck, noch eine gute Einschussmöglichkeit, doch auch er scheiterte an Dorfens Torwart Leins. Anschauungsunterricht bekamen die Moosinninger dann auf der Gegenseite: Michael Friemer wurde in zentraler Position freigespielt und hatte allein vor dem Tor keine Mühe, den 4:0-Endstand zu markieren. (th)

Stimmen zum Derby

Anton Bönig, ehemaliger Spieler und Trainer des FC Moosinning: „Dorfen hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen und die Partie verdient gewonnen. Den Moosinningern hat man ganz klar das Fehlen von Kapitän Johanes Volkmar angemerkt.“

Rudi Ways, ehemaliger Moosinninger Bürgermeister, Ex-Torwart und Ex-Vorsitzender des FC Moosinning: „ Ich habe etwas den Kampfgeist bei den Moosinningern vermisst. Das waren zwar teilweise gute Einzelaktionen dabei, aber bei Dorfen war einfach mehr Freude und Feuer drin. Wir bringen das Ganze derzeit irgendwie nicht aufs Feld, da muss einfach wieder mehr kommen von der Mannschaft.“

Robert Haban, Mannschaftsbetreuer und ehemaliger Spieler des TSV Dorfen: „Ich würde sagen, das war ein absolut verdienter Sieg für uns. Bei uns läuft es derzeit hervorragend, so kann es gerne weitergehen. Nach der Halbzeit ist Moosinning etwas aufgekommen, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“