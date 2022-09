Interimstrainer-Wetzel: „Reiner Schlafwagenfußball“ - TSV Dorfen geht gegen ESV Freilassing unter

Teilen

Da der Dorfener Cheftrainer Christoph Deißenböck (Foto) verhindert war, coachte interimsweise der Sportliche Leiter Markus Wetzel. © TSV Dorfen

Beim Tabellennachbar ESV Freilassing kassierten die Fußballer des TSV Dorfen aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit eine klare Niederlage.

Dorfen – Vor allem in den ersten 45 Minuten gelang den Isenstädtern zu wenig. Sie spielten in dieser Phase „reinen Schlafwagenfußball“, wie Sportlicher Leiter Markus Wetzel, der für die beiden verhinderten Trainer eingesprungen war, feststellte. „Der Zug nach vorn fehlte. Zuviel wurde mit Querpässen in der Viererkette agiert. Ein konsequentes Aufbauspiel war nicht zu sehen.“

Nach Fehler von Andreas Hartl, trifft der ESV-Spieler Kurz Weixler zur Führung

Trotzdem hatte TSV die ersten Möglichkeiten. Nach einem Abschlag des genesenen Keepers Alex Wolf setzte sich Gerhard Thalmaier gegen zwei Gegenspieler durch. Sein Zuspiel erreicht Alex Heilmeier, der aber vom linken Strafraumeck knapp über den rechten Winkel (17.) zielte. Dann die kalte Dusche: Nach einem Fehlpass von Andreas Hartl konterte der ESV blitzschnell. Manuel Rott konnte nicht mehr entscheidend stören, und so hatte Kurt Weixler wenig Mühe, die Kugel flach zum 1:0 ins Netz (21.) zu bugsieren.

Auf der Gegenseite hatte nach einem Freistoß von Fabio Zöller und Kopfballverlängerung von Bastian Rachl Michael Friemer den Ausgleich auf dem Fuß. In letzter Sekunde kam aber ein ESV-Verteidiger dazwischen (27.). Danach war wieder die Heimelf dran. Nach einem Doppelpass mit Rodi Hussein traf Simon Schlosser aus 18 Meter den rechten Außenpfosten (30.). Ein mustergültiges Zuspiel in den freien Raum erreichte Stürmer Maxi Streibl. Sein Heber landete auf dem Tornetz (35.).

Zweite TSV-Halbzeit nach Umstellungen deutlich verbessert - Schlosser Abpraller bringt die Entscheidung

Das 2:0 fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Die Freilassinger unterbanden einen Doppelpass zwischen Rott und Rachl und schalteten schnell um. Die Hereingabe von links wollte Benedikt Hönninger klären. Er traf den Ball so unglücklich, dass er im eigenen Gehäuse landete.

Nach Wiederanpfiff stellte Wetzel um, Dorfen kam besser ins Spiel. Fabio Zöller zielte aus 18 Metern knapp drüber (46.). Nach einer Ecke köpfte Tobias Schindler kapp über das Tor von Wolf (50.). Auf der Gegenseite chippte Fabio Zöller die Kugel über die Abwehrreihe zu Sebastian „Tank“ Bauer. Dessen Heber sprang vom Pfosten zurück (56.). Die Gastgeber konterten. Weixler scheiterte frei vor Wolf (65.). Sein Pendant auf ESV-Seite, Stefan Schönberger, entschärfte einen Freistoß von Rachl aus 22 Metern (73). Dann die endgültige Entscheidung, wenn auch etwas glücklich. Schlosser zog aus 23 Metern ab. Der Ball wurde noch abgefälscht und kullerte unhaltbar ins Netz (74.). (Hans-Peter Mertins)