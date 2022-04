TSV Dorfen: Heiß aufs Heimspiel gegen Überraschungskind Aschheim

Teilen

Bereit zum Jubeln: Für den TSV Dorfen stehet das Heimspiel gegen Aschheim an. © Hermann Weingartner

Drei Tage nach dem 2:2 gegen Reichertsheim geht es für den TSV Dorfen bereits weiter in der Bezirksliga. Am Samstag um 14.30 Uhr kommt Tabellennachbar FC Aschheim.

Dorfen – In den letzten zwei Spielen erkämpften sich die in der Rückrunde noch sieglosen Aschheimer jeweils ein 1:1. Nicht nur deswegen ist der Gegner laut TSV-Trainer Christoph Deißenböck sehr schwer einzuschätzen. „In den Spielberichten liest man von vielen Ausfällen bei Aschheim, da weiß man nicht ganz, was los ist“, so der Dorfener Coach. Viel lieber möchte Deißenböck über seine Truppe reden: „Was die Mannschaft in einer für uns durch die Ausfälle so schwierigen Phase für Leistungen bringt ist Wahnsinn. Jeder Spieler, vor allem die jungen, geben jedes Spiel alles auf dem Platz.“

Doch nicht nur für sein Team hat der Coach lobende Worte übrig. „Was generell derzeit im Verein geleistet wird, ist aller Ehren wert. Damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen, die Fans und alle drum herum“, betont er. „Das Zusammenspiel mit der zweiten Mannschaft funktioniert auch wunderbar. Auch die Unterstützung der Fans ist der Wahnsinn, in Reichertsheim waren auch wieder sehr viele dabei.“ Daher freue er sich schon richtig auf das Heimspiel am Samstag. „Da rechne ich wieder mit zahlreichen Zuschauern. Die Fans haben uns auch ein Stück weit durch diese schwere Phase getragen, darüber sind wir sehr dankbar“, lobt Deißenböck in den höchsten Tönen.

In Dorfen ist man auch mit der Saison insgesamt zufrieden. Die „vielen Baustellen“ die man vor der Saison noch hatte, wurden laut Deißenböck „größtenteils gelöst“. Die angesprochene schwere Phase ist vor allem dem engen Terminkalender und den vielen Ausfällen geschuldet. Gegen Aschheim definitiv fehlen werden Andreas Wolf, Sebastian Haenle, Andreas Hartl, Nikolas Drimmel und Alex Heilmeier. Ob Armin Feckl und Benedikt Hönninger spielen können, ist noch unklar. (asc)

TSV-Kader

Huge (Schöberl), Bauer, Gritto, Hönninger (?), Mutlu, Feckl (?), Lüers, Linner, Rachl, Hellfeuer, Blaha, M. Zöller, Roppert, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller