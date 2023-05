Dorfen zerlegt Finsing: TSV macht schon in der ersten Halbzeit alles klar

In Torschusslaune: Gerhard Thalmaier (l.) jubelt nach seinem Treffer zum 4:1 mit Alex Linner (M.) und Florian Brenninger (r.). Die Finsinger sind konsterniert. © HERMann WEINGARTNER

Der TSV Dorfen fertigte den FC Finsing, der sich vor der Partie von Trainer Bernd Häfele getrennt hatte, eindrucksvoll mit 5:1 (4:1) Toren ab.

Dorfen – Vor allem in der Anfangsphase sahen die gut 200 Zuschauer ein turbulentes Landkreisderby. Es ging schon nach zwei Minuten heiß her. Nach einem Gewühl im Strafraum stieg Michael Eder am höchsten. Sein Kopfball aus sieben Metern über Philipp Strunk hinweg fand den Weg ins Netz.

Dieser nicht scharfe, aber platzierte Kopfball schien durchaus haltbar. Eine Minute später schlugen die Gäste zu. Nach einer Unachtsamkeit in der Dorfener Hintermannschaft kam Patrick Forchhammer ans Leder. Aus kurzer Entfernung und spitzem Winkel stocherte er die Kugel über die Linie. Auch dieser Treffer schien mit etwas mehr Konzentration vermeidbar.

Das wollten die Isenstädter so aber nicht länger stehen lassen. Nach einem Eckball von Alexander Linner war Gerhard Thalmaier in der Mitte zur Stelle. Mit einem Kopfball aus kurzer Entfernung markierte er den erneuten Führungstreffer (10.). Dann konnte TSV-Keeper Alexander Wolf nach einem schönen Spielzug und Doppelpass einen Schuss von Florian Hölzl gerade noch zur Ecke abwehren (11.).

Nach diesem beidseitigen Trommelfeuer bestimmten aber die Dorfener mehr und mehr das Spielgeschehen. Die Folge war eine Fülle von Möglichkeiten. Sebastian „Tank“ Bauer eroberte sich den Ball kurz nach der Mittellinie. Er marschierte Richtung gegnerisches Gehäuse, ließ sich von Verteidigern nicht abdrängen und schob den Ball frei vor dem FCF-Keeper aus 15 Meter flach ins rechte Eck zum 3:1 ein (22.).

Einen Schuss von Thalmaier, auf Zuspiel von Leon Eicher, konnte Strunk abwehren (25.). Doch die Drangphase und jetzt auch deutlichere Überlegenheit zahlte sich für die Gastgeber noch vor dem Halbzeitpfiff erneut aus. Wieder war „Tank“ Bauer der Vorarbeiter. Sein Zuspiel erreichte Thalmaier im Strafraum. Der legte sich das Leder in aller Ruhe noch auf seinen starken, linken Fuß und schlenzte das Leder aus 15 Metern in den linken Winkel zum 4:1 (32.).

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Yunis Widholz (SC Pöcking-Possenhofen), der die Partie großzügig leitete, viel durchgehen ließ und nur zwei Gelbe Karten im gesamten Spiel verteilte, kontrollierten die Dorfener die Partie. Nach einem Eckball stellte Eicher mit einem Kopfball aus sechs Metern schon früh den Endstand her (50.).

Danach schalteten die TSV-Kicker auf den Modus Verwalten, ohne unaufmerksam zu werden. Einen Schuss von ‘Thalmaier aus elf Metern wehrte Strunk ab (76.). Ansonsten plätscherte die Partie dahin. Ein Finsinger Aufbäumen? Fehlanzeige. (Hans-Peter Mertins)