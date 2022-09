„Muss nicht mit jedem gut Freund sein“: Dorfens und Langengeislings Trainer geraten aneinander

Von: Helmut Findelsberger

Dorfener Jubel, Geislinger Frust: Die Gäste freuen sich über den Ausgleich von Benedikt Hönninger (Nr. 14), der FCL ärgert sich über das Elfmeter-Missgeschick. © Weingartner

Das Spiel war packend, die Atmosphäre hitzig. Dorfens Coach monierte die Aggressivität außerhalb des Spielfelds, sein Geislinger Kollege konterte.

Langengeisling – 94 Minuten Kampf, und dann noch diese Dramaturgie – das Derby zwischen dem FC Langengeisling und dem TSV Dorfen war schon für die Zuschauer aufreibend. Wie muss das erst für die beiden Trainer gewesen sein.

Maxi Hintermaier stand nach überstandener Grippe für den FCL 65 Minuten auf dem Platz, musste danach erleben, wie sein Team nach der 1:0-Führung noch 1:2 verlor (wir berichteten). Besonders ärgerte ihn der Elfmeter, der die Wende einleitete. „Diese Dummheit bei der Aktion kann ich nicht fassen. Ich glaube, Dorfen hätte so kein Tor mehr geschossen“, sagte der Coach, der aber auch einräumte, „dass Dorfen anfangs sehr gute Torchancen gehabt hat. Da haben wir uns ein paar Mal überlaufen lassen. Dann ist ihnen mit dem Ball auch nicht mehr viel eingefallen, und wir haben sehr gut zugestellt.“

TSV Dorfen: Deißenböck spricht von Beleidigungen

Dorfens Trainer Christoph Deißenböck sprach von einem „ganz komischen Spiel“. Nach der dann folgenden Spielanalyse merkte er an: „Was ich heute nicht verstanden habe, waren die Aggressivität und Beleidigungen von der ersten Minute weg, keine Begrüßung unter Trainern vor dem Spiel, auch nicht nach dem Spiel. Keine Ahnung, woher das kommt, das war aber enttäuschend.“

Hintermaiers Antwort darauf: „Ach, das mit der Begrüßung. Ich muss nicht mit jedem gut Freund sein – und mit ihm bin ich es schon seit der vergangenen Saison nicht, weil mich da auch manches aufgeregt hat. Und ob das jetzt heute Aggressivität und Beleidigungen bei so einem Derby waren – ich weiß nicht, ob man es gleich so sehen muss. Und wenn, dann war das auf beiden Seiten der Fall. Ich wollte sicher nicht, dass es so aussieht, aber wie man in den Wald reinschreit, so hallt es auch raus. Was mich betrifft, habe ich mit Sicherheit von draußen nur lautstark versucht, auf mein Team einzuwirken.“

Mittendrin war auch Schiedsrichter Rupert Steininger vom FC Schwabing. Seine Meinung zur Partie: „Ein gutes Spiel, denke ich, und für die Bezirksliga Ost gut anzuschauen. Dorfen ist mit langen Bällen hinter die Langengeislinger Kette gekommen und hat am Ende, glaube ich, auch verdient gewonnen. Langengeisling hat gut gekämpft, so auch das Tor gemacht. Den Elfmeter zum 1:1 habe ich als ganz klare Situation gesehen – und wohl auch alle anderen.“

Niederlage hatte keiner verdient

Für Christian „Wiggerl“ Donbeck, ehemaliger Trainer des TSV Dorfen, war es „am Schluss dann vielleicht ein bisschen glücklich, aber der Sieg für Dorfen war nicht unverdient“. Dorfen habe es am Anfang versäumt, bereits seine Tore zu machen. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Langengeisling ein paar sehr gute Chancen. Dorfen hat dann immer mehr Druck gemacht. Als das 1:1 gefallen ist, hat man gemerkt, dass Langengeisling immer mehr ins Schwimmen gerät. Wie gesagt, ein glücklich aber nicht unverdienter Dorfener Sieg.“

Markus Mittermaier, Dorfener Ex-Spieler und jetzt beim Bayernligisten FC Ismaning, sah „über 90 Minuten einen wirklich harten Kampf mit einem verdienten Dorfener Sieg. Vom Einsatz her hatte vielleicht keine Mannschaft eine Niederlage verdient, aber ich bin Dorfener, und von daher ist mir das egal.“

Langengeisling schickt Genesungswünsche via Facebook

Kilian Stenzel, einer der Langzeitverletzten des FC Langengeisling war bedient: „Es ist ziemlich bitter. Wir haben zwei, drei Hundertprozentige gehabt, und da musst du einfach einen weiteren Treffer machen, dann steht’s 2:0. Dann kassierst du durch einen individuellen Fehler diesen Elfmeter und den Ausgleich. Dann war klar, dass durch die Qualität die Dorfen hat, die nochmal vors Tor kommen.“

Sepp Kaiser, Vorsitzender des FC Langengeisling, fand: „Eine Niederlage hatte in diesem Kampfspiel keine Mannschaft verdient, und wir hatten ja auch unsere Tormöglichkeiten. Ich habe es nach dem Ausgleich aber schon befürchtet, dass Dorfen nochmal nachlegt. Wir haben derzeit einfach zu viele Ausfälle. Aber die, die auf dem Platz sind, die geben wirklich alles, vor allem auch kämpferisch“.

Bei aller sportlichen Rivalität – was beide Mannschaften eint, ist freilich die Sorge um verletzte Spieler. Wie berichtet, musste Alex Linner mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Umgehend schickte der FC Langengeisling via Facebook beste Genesungswünsche an den Dorfener Stürmer.