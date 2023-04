Dorfen watscht Langengeisling ab: TSV dreht Rückstand in Kantersieg

5:1 nach 0:1

Von Hans-Peter Mertins schließen

Eine peinliche 1:5 (1:3)-Klatsche hat sich der FC Langengeisling am Karsamstag beim Tabellennachbarn TSV Dorfen abgeholt.

Dorfen/Langengeisling – Der Sieg der Isenstädter geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn nach ihrem Führungstreffer hatten die Gäste unverständlicherweise nichts mehr zu bestellen.

In der Partie standen sich praktisch zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber, die als nahezu ebenbürtig galten und in der Bezirksliga-Tabelle nur einen Punkt voneinander getrennt waren. Es entwickelte sich eine sehr harte und kämpferische Begegnung, in der sich am Anfang wenig rührte. Wie aus dem Nichts fiel dann das 1:0 für die Geislinger.

Timo Lorant hatte einen weit geschlagenen Ball unterschätzt. Florian Rupprecht schnappte sich das Leder, Lorant kam nicht mehr hinterher, und nahezu ungehindert konnte Rupprecht aus acht Metern einnetzen (11.). TSV-Torwart Alexander Wolf war machtlos.

Dann gab es etwas Leerlauf. Die Partie wurde – vor allem von den Gästen – sehr hart geführt, blieb aber doch immer im Rahmen. Dann gaben drei sensationelle Minuten dem Match die Wende zugunsten der Dorfener. Zunächst markierte Michael Friemer nach einer Kopfballvorlage von Sebastian „Tank“ Bauer aus sechs Metern den Ausgleich (26.).

Dann ging Alexander Heilmeier auf der linken Seite durch. Sein Pass erreichte Kapitän Gerhard Thalmaier im Strafraum. Der umspielte noch einen Geislinger Verteidiger und stand dann alleine vor FCL-Torwart Michael Hierl. Der TSV-Torjäger ließ sich sich diese Möglichkeit nicht entgehen und schob die Kugel überlegt aus neun Metern flach zum 2:1 (27.) ins Tor.

Die Feckl-Mannen ließen nicht locker. Schon eine Minute später klingelte es wieder im Geislinger Kasten. Und erneut war Heilmeier der Vorbereiter. Sebastian „Tank“ Bauer setzte sich daraufhin vehement durch, umspielte noch Hierl und machte ungehindert das 3:1.

Spätestens ab jetzt hatte Langengeisling nichts mehr zu bestellen. Wenn auch bis zur Pause keine Treffer mehr fielen, blieben die Dorfener das tonangebende Team und hatten auch weiterhin ihre Möglichkeiten. Von den Gästen war nahezu nichts mehr zu sehen. Thalmaier fand bei seinem 16-Meter-Schuss in Hierl seinen Meister (41.). Sebastian „Tank“ Bauer zielte nach Vorlage von Thalmaier mit seiner Direktabnahme aus sechs Metern über den Kasten (42.).

+ Gesprächsbedarf: Nicht nur einmal gab es nach harten Aktionen eine kleinere Rudelbildung. Aber Schiedsrichter Paul Weigert hatte alles im Griff. © Weingartner

Nach Wiederanpfiff bot sich das gleiche Bild: Dorfen blieb tonangebend und wollte die Begegnung endgültig entscheiden. Die Geislinger hatten im Abwehrkampf alle Mühe, die sie oft nur mit Härte zu bewältigen wusste. Schließlich war es einmal mehr Friemer, der alles klar machte. Sebastian „Tank“ Bauer hatte sich auf links durchgesetzt, und nach seinem Querpass in die Mitte hatte Friemer keine Mühe mehr, das 4:1 zu erzielen (53.).

Thalmaier setzte das Leder auf Heilmeier-Vorlage noch an den rechten Pfosten (65.), ehe der eingewechselte Felix Blaha mit einem Sonntagsschuss aus 24 Metern in den rechten Winkel das 5:1 machte (78.). Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“, bei dem es nichts zu halten gab. (Hans-Peter Mertins)