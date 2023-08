TSV Dorfen geht die Kraft aus – FC Moosinning ist der verdiente Derbysieger

Zwei späte Tore

Von Hans-Peter Mertins

Ein eher unspektakuläres, aber immer faires Lokalberby sahen 242 Zuschauer in Dorfen. Der FC Moosinning entführte dabei mit einem verdienten 2:0 (0:0)-Sieg die Punkte aus der Isenstadt. Neben einigen verletzten Abwehrspielern fiel vor allem der Ausfall von Goalgetter und Kapitän Gerhard Thalmaier ins Gewicht. Auch war von einem geordneten Mittelfeld nichts zu sehen, so fehlte es an einem regelrechten Spielaufbau.

Dorfen – Von Anfang an wirkten die Gäste frischer und nahmen das Heft in die Hand. Nach einer schönen Spielverlagerung auf rechts kam Fabian Ulitzka aus 14 Metern und spitzem Winkel zum Schuss. Alexander Wolf, ein Rückhalt seiner Elf, konnte mühelos entschärfen (13.). Und so ging es weiter. Nach einem Eckball kam Thomas Auerweck aus 16 Metern an das Leder. Wolf konnte per Faustabwehr klären (18.).

Dann verletzte sich Moosinnings Matthias Eschbaumer ohne Fremdeinwirkung schwer. Er musste vom Platz getragen und ins Krankenhaus gefahren werden (23.). Aber die Moosinninger ließen nicht nach. Ein Spielzug über den Ex-Dorfener Maximilian Lechner erreichte Thomas Auerweck. Der Kopfball nach dessen Flanke von Stefan Haas ging knapp daneben (38.).

Dann die erste Zufallschance für Dorfen. Ein eher harmloser Versuch aus 16 Metern von Alexander Heilmeier kam zum eingewechselten Leon Eicher. Der zielte aus acht Metern knapp neben das Gehäuse des sonst arbeitslosen Keepers Aaron Siegl (45.).

In Spielhälfte zwei hatten die ersatzgeschwächten Baumgärtner-Mannen nichts mehr zu bestellen. Einen Schuss von Lechner aus zwölf Metern konnte Wolf mit einer Reflexbewegung zur Ecke abwehren (53.). Auch bei einer Volley-Bombe von Lechner aus 15 Metern behielt Wolf die Oberhand (67.).

+ Umstritten war die Situation vor dem Führungstreffer, weil Peter Werndl Timo Lorant im Zweikampf aus dem Gleichgewicht brachte (v. l.). Mäx Lechner (r.) konnte so allein aufs Tor zulaufen. MarvinBräuniger (Nr. 29) kam zu spät. © Weingartner

Schließlich war es dann doch so weit. Die Isenstädter konnten dem Druck der Gäste nicht mehr standhalten. Beim Zuspiel von Peter Werndl auf Lechner brachte er Timo Lorant im Zweikampf aus dem Gleichgewicht. Dadurch konnte Lechner alleine aus Tor zugehen. Lorant versuchte im Fallen noch eine Grätsche, kam aber dadurch schon einen Tick zu spät. Lechner traf flach und unhaltbar für Wolf zur FCM-Führung (78.). Schiedsrichter Felix Otter (SV Richertsheim/Gars) hatte das Vergehen nicht geahndet.

Von diesem Schock erholten sich die Isenstädter nicht mehr. Im Gegenteil, die Gäste machten den Sack dann endgültig zu. Alexander Auerweck war schneller als Maximilian Bauer. Wolf war dann gegen seinen Flachschuss ins rechte Eck zum 2:0 chancenlos (83.). Die Dorfener konnten ihre Ausfälle nicht kompensieren und hatten keine Mittel, zu antworten.

Stimmen zum Spiel

Andreas Hartl, Co-Trainer des TSV Dorfen: „Man hat gesehen, dass beide Mannschaften eine Englische Woche hatten. Die Temperaturen haben es auch unheimlich hart gemacht. In der zweiten Halbzeit haben uns hinten raus die Körner gefehlt, um noch was für uns entscheiden zu können. Man muss Moosinning zugestehen, dass sie die zwei Chancen, die sie hatten, super gemacht und verdient gewonnen haben. Uns hat vorne die Kraft gefehlt.“

Markus Wetzel, Sportlicher Leiter TSV Dorfen: „Zum Schluss hat die Kraft nicht gereicht. Vielleicht haben wir am Dienstag in Neuperlach, als wir ein 0:2 noch in einen Sieg umgedreht hatten, zu viele Körner verbraucht. Heute war Moosinning aber auch den Tick besser und cleverer, hat das Spiel über 90 Minuten gemacht, und wir haben auf Konter gelauert, aber die sind nicht aufgegangen. Wir haben die vielen Ausfälle nicht kompensieren können und waren nach vorne zu ungefährlich.“

Rainer Schmidmüller, einst Trainer in Dorfen: „Moosinning war die bessere Mannschaft, hat die besseren Chancen gehabt und verdient gewonnen. Wir haben schon rassigere Derbys gesehen.“

Hannah Holzner, Freundin von Matias Ladendorf, Spieler bei Dorfen II: „Ich hab’ mich zumindest gefreut, dass mein Freund in der Reserve ein Tor gemacht hat (siehe S. 9), es hätte aber auch eins mehr sein können. Schade, dass es bei der Ersten nicht gereicht hat. Ich habe schon mehrere Spiele gesehen und weiß, sie können es auch besser. Sie werden auch mal wieder stärker aufgestellt sein, denn derzeit sind viele krank und verletzt.“

Eva Vilgertshofer, Freundin von FCM-Spieler Christian Reiser: „Sie haben super gespielt, ich bin stolz auf unsere Männer. Jetzt haben sie sich eine Maß auf dem Volksfest verdient.“

Florian Jakob, Mittelfeldspieler des FC Moosinning: „Es war eine reife Leistung von uns, und der Sieg ist meiner Meinung nach verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob Dorfen über 90 Minuten einen ernstzunehmenden Torschuss hatte. Wir haben es richtig erwachsen runter gespielt.“