Dorfen gastiert beim Titelanwärter Töging: „Ein Brett für den Anfang der Saison“

Auf den TSV Dorfen wartet der Ligafavorit FC Töging als Gegner am ersten Spieltag. © Deiter

Zum Start in die neue Bezirksliga-Saison bekommt der TSV Dorfen es mit dem FC Töging zu tun. TSV-Coach Baumgärtner sieht seinen Gegner als Favorit.

Dorfen – Die Fußballer des TSV Dorfen starten an diesem Samstagnachmittag in die neue Bezirksliga-Saison mit der Auswärtspartie beim FC Töging. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Schon zu Beginn wartet auf die Isenstädter also eine ganz unangenehme Nummer. Der neue Trainer des TSV Dorfen, Heiko Baumgärtner, warnt vor dem Auftakt-Gegner, denn die Töginger haben einige Ex-Profis aufzubieten. Neben Spielertrainer Marius Duhnke sind da noch Stefan Denk und Endurance Ighagbon, die durch ihre Erfahrung den FC zu einem schweren Gegner für jedes Team machen werden.

TSV-Trainer Baumgärtner lobt den Gegner: „Haben Topkader und zählen zu den Favoriten der Liga“

„Die Töginger haben einen Topkader und zählen zu den Topmannschaften in der Liga. Das wird für uns schon am Anfang der Saison ein Brett werden“, weiß Baumgärtner, fügt jedoch an: „Aber in dieser Liga kann eigentlich jede Mannschaft jede schlagen. Für uns wird auf alle Fälle die Tagesform entscheidend sein.“ Ex-Landesligist FC Töging hat in der vergangenen Saison vorne mitgespielt und will es auch in der Zukunft wieder, darin ist sich Baumgärtner sicher.

Sein Team habe in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet, von sechs Testspielen wurden drei gewonnen. „Diese Feststellung ist aber zweitrangig“, meint der Dorfener Coach, der personelle Probleme hat, denn schon zu Beginn der Spielzeit muss er ohne einige verletzte Stammspieler auskommen.

Dorfen fehlt Hönninger, Bauer und Tenha – Einsatz von Eder und Zander fraglich

Neben Benedikt Hönninger (Langzeitverletzt) fällt auch Sebi „Tank“ Bauer mit Knorpelschaden im Knie etwa ein halbes Jahr aus. Neuzugang Javuz Tenha hat sich in der Vorbereitung verletzt und muss etwa zwei Wochen pausieren. Zudem ist der Einsatz von Michael Eder und Manuel Zander (Grippe) fraglich.

„Natürlich sind die Ausfälle schwer zu kompensieren, aber wir werden Gas geben“, gibt sich Baumgärtner kämpferisch. „Was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, wollen wir versuchen, auch auf den Platz zu bringen“, sagt der TSV-Trainer und erklärt abschließend: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder um Punkte geht und hoffen, eigentlich wie alle Mannschaften, auf einen guten Start.“ Tipp: 1:1

TSV-Kader

Wolf, Mierschke, Lorant, Brenninger, S. Bauer, Roppert, Hänle, Bräuninger, Linner, Heilmeier, Rachl, Friemer, Zander, Eicher, Thalmaier, Zöller, Sporrer, M. Bauer, F. Blaha, C. Blaha