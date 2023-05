Ecken-Doppelschlag überwindet TSV-Dorfener-Defensive

Die Dorfener müssen sich zum Saisonfinale mit einer Niederlage gegen Töging zufriedengeben. © Deiter

Die Dorfener konnten sich am letzten Spieltag nicht mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Stattdessen kassiert der TSV zwei bittere Eckentore.

Dorfen – Die Luft war raus. Der TSV Dorfen unterlag dem FC Töging 1:2 (0:0). Zwei Standardsituationen kurz nach Wiederanpfiff brachten die Entscheidung.

Dabei war der TSV während der ersten 45 Minuten tonangebend. Lediglich beim Abschluss haperte es. Michael Friemer lief nach einem feinen Zuspiel in den freien Raum allein auf Keeper Patrick Alramseder zu, der aber geschickt den Winkel verkürzte (11.). Einen Schuss von Florian Brenninger parierte Alramseder sicher (21.). Zehn Minuten später fischte er einen Flachschuss von Alexander Linner aus dem rechten Eck.

Beim Gegenzug griff die Dorfener Abwehr zu zögerlich ein und ließ Johannes Grösslinger ungehindert laufen. Der traf nur das Außennetz (32.). Nach einem klugen Doppelpass mit Linner kam Manuel Zander aus 16 Metern zum Schuss, zielte aber am Winkel vorbei (45.).

TSV Dorfen kassiert jeweils ein Tor bei zwei Ecken von Töging

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Dorfener eine schläfrige Viertelstunde, die sie um den Erfolg brachte. Nach einem Eckball von Alessandro Marrazzo auf den langen Pfosten köpfte David Eichinger zur Gästeführung ein (50.). Torhüter Alexander Wolf sah dabei recht unglücklich aus. Zwei Minuten später: Eckball von Marrazzo, der eingewechselte Daniel Steinhauer stieg am höchsten und markierte per Kopf das 2:0.

Die Dorfener hielten dagegen. Nach Flanke von Kapitän Gerhard Thalmaier köpfte Friemer über das Gehäuse (57.). Nach einer Stunde der Anschlusstreffer: Die Isenstädter erkämpften sich das Leder in Strafraumnähe. Pass vom scheidenden Fabio Zöller auf Thalmaier, in Torjägermanier netzte er dann aus 13 Metern halbhoch neben dem rechten Pfosten zum 1:2 ein. Die TSVler bemühten sich weiter, aber die Zuspiele in den freien Raum waren meist zu ungenau.

Friemer per Kopfball (69.) und Manuel Zander (90.) per Schuss aus acht Metern, der abgeblockt wurde, konnten das Ergebnis nicht mehr egalisieren. Als Dorfen alles nach vorne warf, waren die Gäste noch einmal gefährlich. Aber der zurückeilende Wolf konnte gegen Marrazzo gerade noch abwehren. (Hans-Peter Mertins)