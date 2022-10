Dorfen geht auf dem Stock - in Töging setzt es die nächste Niederlage

Die Entscheidung: Manuel Rott (5.v.l.) kommt einen Schritt zu spät gegen Stefan Denk (3.v.l.) der das 1:0 für Töging erzielt. Dorfens Torwart Alexander Wolf (l.) ist machtlos. F.: prä © Weingartner

Die Fußballer des TSV Dorfen um Coach Christoph Deißenböck haben es zur Zeit nicht leicht. Beim Tabellennachbarn setzte es dann auch eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

Dorfen – Neben einer Reihe von bereits länger verletzten Routiniers musste in Töging auch noch Alex Heilmeier mit Muskelproblemen passen. Zwangsläufig traten die Isenstädter mit einer sehr jungen Mittelfeldachse an, der es nur ansatzweise gelang, ein geordnetes Angriffsspiel zu gestalten. „Wir versäumten es von Anfang an, das auf den Platz zu bekommen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten“, gab Mannschaftsbetreuer Robert Haban zu bedenken.

Die Töginger drängten die Dorfener mehr und mehr in die Defensive. So waren die Gäste vorwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt und konnten nur selten konstruktiv nach vorne spielen. Zudem bekam Töging bei den Zweikämpfen ein deutliches Übergewicht. Trotz ihrer Feldüberlegenheit hatten aber die Gastgeber nicht die Fülle an Einschussmöglichkeiten.

TSV Dorfen gegen FC Töging: Siegtreffer fällt in der 50. Minute

Nach einer halben Stunde rettete Keeper Alex Wolf sein Team vor dem Rückstand. Einen Schlenzer aus 16 Meter von Luke Bokelmann konnte er mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte lenken. Kurze Zeit später hatte auch der TSV eine Möglichkeit. Der schnelle Manuel Zander setzte sich auf der linken Seite durch, stand alleine vor Torhüter Lukas Schanzer, der mit Fußabwehr gerade noch klären konnte. Das war’s dann in den ersten 45 Minuten.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff der Paukenschlag: Die Dorfener verloren in der Vorwärtsbewegung das Leder im Mittelfeld. Die Gastgeber schalteten schnell um. Stefan Denk konnte noch einen Akteur ausspielen, und mit einem Flachschuss ins linke Eck erzielte er das 1:0 für sein Team (50.) – Wolf war chancenlos.

Dorfen versuchte zwar immer wieder geordnet nach vorne zu spielen, was aber wegen fehlender Routine oft im Ansatz erstickt wurde. Dorfens Trainer Deißenböck versuchte nun durch diverse Auswechslungen mehr Ordnung ins Spiel zu bringen, prompt ergaben sich noch Chancen. Fabio Zöller stand in aussichtsreicher Position, traf aber die Kugel nicht richtig (70.). Felix Blaha köpfte nach einer weiten Flanke das Leder von der Grundlinie zurück in den freien Raum, fand aber da keinen Abnehmer (80.), sodass es schließlich bei der unglücklichen Niederlage blieb. (mer)