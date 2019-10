TSV Dorfen vor Kellerderby: „Eigentlich darf keiner verlieren“

Verschworener Haufen: Dorfen will sich mit einem Sieg in Ebersberg etwas Luft verschaffen.

Zu Gast beim TSV Ebersberg

von Wolfgang Krzizok

Eine unglaublich wichtige Partie steht an diesem Samstag (15.30 Uhr) für den TSV Dorfen auf dem Programm.

Dorfen – Der Viertletzte der Bezirksliga Ost gastiert nämlich beim Drittletzten TSV Ebersberg. Beide Teams sind nur durch zwei Punkte voneinander getrennt. Für Dorfens Sportlichen Leiter Markus Listl ist klar: „Eigentlich darf keine Mannschaftverlieren.“

Nach dem jüngsten Punktgewinn der Isenstädter, beim 1:1 gegen Bad Endorf, war letztlich die Erleichterung groß, denn der Ausgleich fiel erst in der 95. Minute. „Wir hatten die Woche zuvor eine 1:6-Packung in Neuperlach kassiert, und dann sind wir nach einem Handelfmeter gegen Endorf schnell hinten gelegen, das war natürlich gleich der nächste Niederschlag“, beschreibt Listl die Situation. In einer nicht unbedingt hochklassigen Bezirksligapartie sei man schließlich belohnt worden, „und das war ungemein wichtig für die Moral“.

Jetzt also wartet der TSV Ebersberg, „eine Mannschaft, die – ähnlich wie wir – mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen ist“, weiß Dorfens Sportlicher Leiter. Der Samstagsgegner habe laut Listl „bei seinen Niederlagen mal Pech gehabt, mal lief gar nichts, und manchmal sind sie durch kuriose Schiedsrichterentscheidungen um einen möglichen Punktgewinn gebracht worden – das kommt mir alles irgendwie bekannt vor“. Zuletzt haben die Ebersberger eine klare 0:4-Schlappe beim Derby in Baldham einstecken müssen. Davor gab es ein 0:0 gegen Aschheim, eine 1:4-Niederlage in Saaldorf, ein 1:1 gegen Teisendorf und ein unglückliches 0:1 gegen Forstinning, die Mannschaft ist also seit fünf Spieltagen ohne Sieg. Den letzten Dreier gab es beim 3:0 in Endorf, also bei jenem Gegner, gegen den Dorfen zuletzt mit Mühe ein 1:1 erkämpft hat.

„Die Ebersberger werden nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen“, glaubt Listl, und er verspricht: „Wir wissen, was uns erwartet und werden entsprechend spielen.“ Wichtig sei, dass Marco Zöller wieder im Kader steht, nachdem seine Rotsperre abgelaufen ist. „Das gibt uns mehr Sicherheit“, sagt Dorfens Sportlicher Leiter. Ob die angeschlagenen Stefan Haberl und Andreas Petermeier eingesetzt werden können, wird sich erst beim Abschlusstraining entscheiden. Und vielleicht hilft ja auch Timo Lorant wieder aus.

Tipp: 4:1 für Dorfen

TSV-Kader:

Wolf, Jost, Hellfeuer, Hänle, Zöller, Lorant, Haberl, Heilmeier, Wetzel, Hartl, Hönninger, Bauer, Mittermaier, Pete, Mutlu, Thalmaier, Petermeier.