TSV Dorfen quält sich gegen Abstiegskandidat FC Aschheim

Voller Einsatz: Dorfens Abwehrchef Hannes Hellfeuer ist bei Standards immer vorne zu finden, hier gegen Gästetorwart David Riepen. © Hermann Weingartner

Dorfen – Mit einem torlosen Unentschieden trennten sich der TSV Dorfen und der FC Aschheim vor etwa 130 Zuschauern. Sehenswert war die Partie allerdings nur in der Anfangsphase.

In den ersten 45 Minuten hatten die Dorfener leichte Feldvorteile und auch die ersten Möglichkeiten. Nach einem guten Zusammenspiel zwischen Michael Friemer und Alexander Linner konnte Torhüter Pascal Jakob klären (5.). Yusuf Mutlu kam zum Schuss. Aus 17 Meter zielte er aber über das Gehäuse (21.).

TSV Dorfen: Kapitän Gerry Thalmaier verpasst Führungstreffer gegen FC Aschheim knapp

Von den Gästen war nichts zu sehen. Sie brauchen zwar noch jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg, konzentrierten sich aber auf Torverhinderung und lauerten auf Fehler der Isenstädter.

Mit einer zu zögerlichen Rückgabe brachte Bastian Rachl Keeper Johannes Huge in Verlegenheit. Nach seinem Abwehrversuch konnte Alessandro Contento einnetzen, doch der Unparteiische hatte vorher von ihm ein Foulspiel gesehen (32.). Nach einem sehenswerten Spielzug auf der linken Seite mit dem eingewechselten Benedikt Hönninger flankte Linner von der Grundlinie zurück auf Kapitän Gerhard Thalmaier. Der aber verfehlte das Ziel aus zwölf Metern mit seinem Flachschuss knapp (39.).

Malcom Olwa-Lutas Treffer zählt nicht wegen Handspiels

Nach dem Wiederanpfiff ließ das Niveau nach. Keine der beiden Mannschaften wollte oder konnte Akzente setzen. Die Dorfener, die mit ihrem letzten Aufgebot antraten, kämpften zwar unverdrossen, aber gelingen wollte ihnen nichts mehr so richtig. Doch auch die Ascheimer konnten sich nie richtig in Szene setzen. So plätscherte die Partie dahin.

Nach einem Foul von Hannes Hellfeuer an Nenad Elez gab es Freistoß aus 17 Metern. Der Schuss vom Ex-Dorfener Andreas Petermeier konnte abgewehrt werden. Nach der folgenden Ecke kam Alessandro Contento frei zum Kopfball – daneben (54.). Einen Schuss vom eingewechselten Mika Anneser aus elf Metern hielt Huge sicher (68.). Aus 17 Meter prüfte Matias Ladendorf Jakob (84.). Dann traf Malcom Olwa für Aschheim, doch vorher hatte er sich mit einem Handspiel einen Vorteil verschafft. (87.). Ein unrühmliches Ende der schlechten Partie war das harte Einsteigen von Elez gegen Manuel Zander, wofür der Aschheimer zurecht die Ampelkarte sah (89.). (HANS-PETER MERTINS)