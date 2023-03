Dorfen erst im zweiten Durchgang auf Erfolgskurs – Feckl-Elf holt drei Punkte beim Schlusslicht

Teilen

Armin Feckl ist Trainer des TSV Dorfen © Weingartner/FuPa

Einen 2:0-Sieg sicherte sich der TSV Dorfen beim Tabellenletzten SB DJK Rosenheim, der aber erst in der zweiten Halbzeit sichergestellt werden konnte.

Rosenheim/Dorfen – Der Erfolg hätte höher ausfallen können, aber vor allem in der Anfangsphase haperte es bei den Isenstädtern an der Chancenverwertung.

Es begann recht hoffnungsvoll für die Feckl-Mannen. Nach einem Zuspiel von Bastian Rachl auf Florian Brenninger zielte dieser aus 20 Meter knapp daneben (7.). Zwei Minuten später scheiterte Brenninger nach Eckball von Rachl zunächst an Rosenheims Keeper Moritz Löwe. Gerhard Thalmaier setzte nach, nach seiner Flanke setzte Alexander Heilmeier einen Kopfball aus fünf Meter knapp drüber. Und so ging es weiter: Manuel Zander ließ zwei Gegenspieler einfach stehen. Seinen Flachpass nach innen hätte ein Verteidiger beinahe im eigenen Gehäuse untergebracht, und der Nachschuss von Thalmaier wurde eine Beute von Löwe (12.). Nach einem Zweikampf zwischen Thalmaier ging ein Verteidiger allzu ungestüm zu Werke. Dabei traf er Thalmaier mit seinem Arm vehement im Gesicht. Beim Dorfener wurde ein Nasenbeinbruch diagnostiziert, aber er spielte unter Schmerzen weiter (20.).

TSV Dorfen belohnt sich nach Chancenübergewicht

Jetzt aber wurden die Gastgeber stärker. Luca Romano spielte sich auf der rechten Seite durch, traf aber dann aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten (28.). Fikret Jakic stellte TSV-Torwart Alexander Wolf mit seinem harmlosen Schuss aus 20 Meter vor keine Probleme (34.).

Dann aber wieder Dorfen: Nach einem Gewühl kamen erst Brenninger, dann Rachl zum Abschluss. Das Leder wurde zwar mit der Hand geklärt, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus (35.). Dann Glück für Dorfen. Nach Flanke von rechts auf den zweiten Pfosten köpfte Lukas Starringer ins Gehäuse, Der Schiri entschied jedoch auf Abseits. Eine recht zweifelhafte Entscheidung, gab sogar Dorfens Sportlicher Leiter Makus Wetzel zu.

Nach dem Wiederanpfiff setzten zunächst die Isenstädter die Akzente, und Rosenheim schwächte sich selbst. Brenninger eroberte kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball. Es folgte ein weiter Ball von Leon Eicher auf Thalmaier, der alleine auf Torwart Löwe zuging, ihn ausspielte und schoss. Sein Schuss wurde zunächst auf der Linie geklärt, aber Michael Friemer war zur Stelle und netzte aus fünf Meter zur Dorfener Führung ein (53.).

Zehn Minuten später sah Rosenheims Jakic wegen wiederholten Foulspiels Gelb, und weil er sich lautstark besschwerte zeigte der Schiedsrichter Gelb-Rot hinterher. Dem nicht genug. Nach einem rüden Foul an Sebastian Bauer musste Romano mit einer Zeitstrafe zehn Minuten pausieren (69.). Schließlich machte Sebastian „Tank“ Bauer alles klar. Fabio Zöller spielte das Leder in die Schnittstelle, Bauer lief alleine auf Löwe zu und schob überlegt aus zwölf Meter am Keeper vorbei zum verdienten 2:0-Endstand ein (89.). (Hans-Peter Mertins)