TSV Dorfen zerlegt Rosenheim: Dorfen beim Volksfest-Spiel im Torrausch

Der sechste Streich: Der kurz zuvor eingewechselte Michael Friemer (l.) bejubelt seinen Treffer zum 6:1. © prä

Dem TSV Dorfen gelang im Spiel gegen den Landesliga-Absteiger aus Rosenheim alles. Acht Tore fielen in der Partie gegen den SB DJK Rosenheim.

Dorfen – Einen nie gefährdeten und auch in dieser Höhe verdienten 7:1 (5:1)-Sieg feierten die Fußballer des TSV Dorfen beim Volksfest-Spiel gegen den Landesliga-Absteiger SB DJK Rosenheim.

TSV Dorfen: Ein Tag an dem alles gelang

Von Anfang an zeigten die Isenstädter, wer Herr im Haus ist. Der sehr agile und schnelle Manuel Zander ging auf der linken Seite in den Strafraum, seinen Schuss konnte Keeper Johannes Deckert noch abwehren (3.). Drei Minuten später machte es Zander dann besser. In der eigenen Hälfte wurde er angespielt, marschierte los, wurde nicht entscheidend gestört, zog ab und traf zum 1:0 in den rechten Winkel (6.). Ein Traumtor. Danach zogen sich die Deißenböck-Mannen etwas zurück, die Gäste wussten aber kein Kapital daraus zu schlagen.

Dann wieder Dorfen: Zander ging auf links durch und wurde im Strafraum unfair zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benedikt Hönninger zum 2:0 (22.). Und der TSV legte nach. Mit einer weiten Flanke bediente Alex Linner seinen Kapitän Andreas Hartl, der aus kurzer Entfernung ungehindert zum 3:0 einköpfen konnte (24.).

TSV Dorfen: Patzer in der Defensive sorgt für Gegentreffer

Eine erste Schrecksekunde erlebten die Dorfener, als Manuel Rott einen zu laschen Rückpass fabrizierte, der Dion Mala erreichte. Dessen Schuss konnte aber Florian Leins entschärfen (30.). Kurz darauf stand TSV-Torjäger Gerhard Thalmaier goldrichtig und markierte das 4:0 (36.). Dann zeigte sich Dorfens Abwehr unaufmerksam, und per Flachschuss aus 16 Metern machte Fikret Jahic das 4:1 (39.). Zur Halbzeit stand es aber dann 5:1. Sebastian „Tank“ Bauer flankte, und Alex Heilmeier machte den Treffer (45.+1).

Die Dorfener schalteten nun verständlicherweise in den Schongang, vergaßen aber nie ihre Abwehraufgaben. Was doch durchkam, machte Torhüter Leins zunichte. Er parierte einen 18-Meter-Freistoß von Dominik Reichmacher (55.) und zeigte zwei Glanzparaden gegen Jahic (55. und 64.).

Das wollten sich die Isenstädter natürlich nicht gefallen lassen und legten einen Gang zu. Der eingewechselte Fabio Zöller flankte von der linken Seite in den Strafraum. Der ebenfalls neu gekommene Michael Friemer stand goldrichtig und machte per Kopf das 6:1 (71.). Nach einem Foul an Hönninger gab es Freistoß. Den verwandelte der ebenfalls eingewechselte Leon Eicher zum 7:1-Endstand (82.). Trotz der vielen Verletzten zeigte Dorfen eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und Trainer Christoph Deißenböck bewies mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. mer