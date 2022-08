Totopokal: Dorfen und Moosen setzen sich durch - und treffen im direkten Duell aufeinander

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Luftkampf: Matthias Loher (2. v. r.) verliert das Kopfballduell gegen den Dorfener Michael Eder (r.), doch die Altenerdinger hatten Glück. Das Leder klatschte an den Torpfosten. Foto: anh © anh

Selber schuld, wer nicht am Totopokal teilnimmt. Jahr für Jahr liefert dieser Wettbewerb tolle Spiele. Die Spielberichte von den Achtelfinals.

Altenerding/Moosen – Am Mittwochabend forderte die Altenerdinger Tormaschine den großen Favoriten TSV Dorfen. Kommende Woche steigt dann ein noch brisanteres Spiel, denn der Bezirksligist muss dann zum SC Moosen. „Auf dieses Spiel freuen wir uns riesig“, sagt Spielertrainer Maxi Bauer, einst selbst beim TSV Dorfen.

Das Selbstvertrauen beim SCM ist groß. Nicht nur wegen des 6:3-Erfolgs im Achtelfinale gegen Forstern. Bauer erinnert an das Pokalspiel im Vorjahr: „Da ist Dorfen gegen uns nur mit Ach und Krach nach Elfmeterschießen weitergekommen.“

SC Moosen - FC Forstern 6:3

„Das war ein verdienter Sieg. Wir wollen nach der Auftaktniederlage in der Liga unbedingt gewinnen und haben Forstern in den ersten 35 Minuten an die Wand gespielt“, sagt Maxi Bauer, der auch den Führungstreffer besorgt hatte. Über Felix Daumoser und Andreas Forsthuber war der Ball zu Johannes Körbl gelangt, der für Bauer quer legte. Der Spielertrainer ließ noch einen Gegenspieler stehen und traf flach ins linke Eck (10.). Für den zweiten Treffer war dann der andere Maxi Bauer im Moosener Team zuständig, der als Sechser im Mittelfeld Ordnung schafft – aber auch aus 20 Metern gefährlich abziehen kann (28.). Nachdem Daumoser einen Freistoß durch die Mauer ins kurze Eck gezaubert hatte (41.), war die Partie entschieden.

Den zweiten Durchgang begannen die Moosener mit einigen Nachlässigkeiten – sowohl beim Verwerten ihrer Torchancen als auch in der Defensive, weshalb Lukas Gröppmaier aus dem Gewühl heraus das 1:3 erzielen konnte (55.). Der Gastgeber ließ sich davon nicht beeindrucken. Körbl tankte sich auf der linken Seite durch und jagte die Kugel via Innenpfosten zum 4:1 ins Netz. Das 5:1 war dann wieder Chefsache. Bauer staubte ab, nachdem Gästekeeper Stefan Renauer eine scharfe Hereingabe nicht hatte festhalten können. Forstern bewies Moral. Bastian Keilhacker verwandelte einen Elfmeter, Andreas Freiwald veredelte eine schöne Kombination. Den Schlusspunkt setzte wieder Bauer zum 6:3 für den SC Moosen. Und jetzt kann der TSV Dorfen kommen.

SpVgg Altenerding - TSV Dorfen 0:2

Vor rund 250 Zuschauern leistete der Kreisklassen-Aufsteiger erbitterte Gegenwehr, schwächte sich dann aber kurz nach der Pause durch einen unnötigen Platzverweis gegen Leonardo Tunjic entscheidend. Die Hausherren begannen nervös, und der TSV nahm sofort das Zepter in die Hand. Zunächst konnte der starke Altenerdinger Keeper Jonas Pamer einen Schuss von Yusuf Mutlu parieren. Wenig später hatte man Glück, dass Manuel Zander einen verunglückten Schuss von Florian Brenninger knapp verfehlte. Nach 28 Minuten rettete Maximilian Supe im letzten Moment vor dem einschussbereiten Gerhard Thalmaier. Nur einmal hätte es auf der Gegenseite gefährlich werden können, aber da konnte Andreas Hartl den durchgebrochenen Leart Bilalli Nähe der Mittellinie mit einem Foul stoppen.

Drei Minuten nach Wiederbeginn hakte Alexander Linner bei einem Zweikampf bei Tunjic unüberlegt nach und wurde vorzeitig unter die Dusche geschickt. Wenig später hätte dann ein Freistoß fast für die TSV-Führung gesorgt, doch mit einer starken Parade konnte Pamer zur Ecke klären. Diese hätte jedoch fast Folgen gehabt. Zunächst scheiterte Michael Eder mit einem Kopfball am Pfosten, und den Nachschuss von Brenninger konnte Pamer überragend meistern.

Wenig später lief die SpVgg in einen Konter, und beim Abschluss hatte Brenninger nun das nötige Quäntchen Glück, denn Supe fälschte das Leder unhaltbar für Pamer zum 0:1 ab. Fast wäre den Veilchen die passende Antwort gelungen, doch Matthias Loher schloss nach Vorlage von Leart Bilalli aus acht Metern zu hoch ab.

Besser machten es die Gäste nach 69 Minuten. Eine Freistoßflanke von Linner köpfte der am langen Pfosten lauernde Eder ins Zentrum, wo Thalmaier aus kurzer Entfernung für die Vorentscheidung sorgte. Kurz vor dem Ende hätte TSV-Keeper Bernhard Schöberl fast noch einmal für Spannung gesorgt. Er schoss Bilalli bei einem Befreiungsschlag an. Der Abpraller landete bei Loher, der jedoch das verwaiste Tor knapp verfehlte. (Dieter Priglmeir und Andreas Heilmaier)