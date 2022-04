Dorfen gegen Siegsdorf: Trotz zwei Platzverweisen - Neuhofer verwandelt Elfmeter zum TSV-Sieg

Manuel Schlesak, TSV Siegsdorf, musste mit Gelb-Rot vom Platz © Hans Weitz

Auch zwei Platzverweise konnten Siegsdorf nicht stoppen. Der TSV gewinnt zuhause gegen Dorfen durch den Treffer von Jonas Neuhofer per Foulelfmeter.

Dorfen – Die Fußballer des TSV Dorfen konnten ihrem Abteilungsleiter Bernie Schöberl, der am Samstag heiratete, kein Hochzeitsgeschenk mitbringen. Sie verloren beim abstiegsbedrohten TSV Siegsdorf durch einen umstrittenen Elfmeter 0:1 (0:1). Auch zwei Ampelkarten für die Heimelf änderten nichts.

Auch diese Partie stand kurz vor der Absage. Bis in die Morgenstunden war das Spielfeld noch mit Schnee bedeckt. Das Geläuf war dann entsprechend tief. Die Isenstädter begannen recht gut. Nach einer Viertelstunde wurde Gerhard Thalmaier im Strafraum freigespielt, sein Querpass erreichte in der Mitte den einschussbereiten Michael Friemer. Ein Verteidiger konnte ihn aber in letzter Sekunde noch abblocken.

Dann aber wurde die Partie zerfahrener. Die Dorfener ließen sich von Siegsdorf, das meist mit hohen und weiten Bällen agierte, anstecken. Sie wirkten zu unkonzentriert, der Spielfluss war weg. Sebastian Bauer konnte gerade noch vor einem einschussbereiten Stürmer klären (28.).

Dann der Schock für die Isenstädter. Yusuf Mutlu grätschte einen Ball zur Ecke ab. Da pfiff der Unparteiische Tarik Smajlovic (FC Eintracht München) Elfmeter. Selbst die Heimelf wunderte sich. Auch der Referee war sich seiner Sache anscheinend nicht sicher und unterhielt sich mit seinem Assistenten, der aber vorher keine Anstalten machte, einzugreifen. Trotzdem Strafstoß. Jonas Neuhofer verwandelte links unten. Dorfens Keeper Johannes Huge war noch am Ball (34.).

Siegsdorf rettet den Sieg mit neun Mann über die Zeit

In der Kabine hatten sich die Dorfener vorgenommen, den Ball wieder konzentrierter laufen zu lassen. Das gelang ihnen nur teilweise, was auch den schlechten Platzverhältnissen zuzuschreiben war. Dann wurde Siegsdorfs Manuel Schlesak mit der Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels in die Kabine geschickt (54.).

Mehr als eine halbe Stunde waren die Dorfener nun in Überzahl, doch ihnen fehlte nach wie vor die Durchschlagskraft, und der letzte Pass wollte nicht gelingen. Zudem mussten sie zu jeder Zeit auf die gefährlichen Konter der Gastgeber aufpassen. Hier bewährte sich Huge, der immer wieder gut reagierte und sich als vollwertiger Ersatz für den verletzten Alexander Wolf präsentierte.

Dann die Chance zum Ausgleich: Fabio Zöller bediente Thalmaier. Der kam frei aus sieben Metern zum Kopfball, zielte aber vorbei (82.). Kurz darauf sah auch noch Maximilian Attenberger Gelb-Rot (83.). In der Nachspielzeit erhielt Siegsdorf noch einen Elfmeter, den Huge aber parierte. (Hans-Peter Mertins)