TSV Dorfen unterliegt bei SK Srjba München nach einer guten Halbzeit

Starker Bewacher: Keinen Stich machte Gästestar Savio Nsereko (l.) gegen TSV-Kapitän Andreas Hartl. Sinisa Antonic beobachtet die Szene. F.: prä © Weingartner

Dem TSV Dorfen hat eine gute Halbzeit nicht gereicht, um im Bezirksliga-Spiel beim technisch starken SK Srbija München Zählbares mitzunehmen.

Dorfen – Das Team von Trainer Christoph Deißenböck musste sich klar 0:4 (0:1) geschlagen geben, bleibt aber zumindest weiter an der Tabellenspitze dran. Der gute Schiri Rico Sypra hatte das Spiel auf dem eher kleinen Kunstrasenfeld im Griff. Der Platz war nicht entscheidend, aber sicher ein Vorteil für die Gastgeber. Die 100 Zuschauer, darunter viele TSV-Fans, sahen einen munteren Auftakt.

Die Teams begegneten sich zunächst auf Augenhöhe, wobei Srbija von Beginn an ein sehr körperliches Spiel pflegte und aggressiv die Zweikämpfe suchte. Dorfens Defensive hielt dagegen, die keine leichte Aufgabe hatte, denn in den Reihen der Münchner spielten einige technisch bestens ausgestattete Kicker, wie die Ligatoptorjäger Antonio Saparano, Sinisa Antonic oder Starspieler Savio Nsereko (33). Der hat internationale Erfahrung und unter anderem in der Deutschen Nationalmannschaft (U 16/U 19/U 20), beim TSV 1860 München, in Italien, Bulgarien und England gespielt. 2009 war er von Brescia (Italien) für 8,5 Millionen Euro zu West Ham United auf die Insel gewechselt. Dorfens Kapitän und Abwehrchef Andreas Hartl bewachte Nsereko allerdings bestens und ließ den Techniker keinen Stich machen.

TSV Dorfen hält in der ersten Halbzeit gut mit

Das Geschehen spielte sich überwiegend im dichten Mittelfeld ab. Srbija versuchte es mit Kurzpassspiel, Dorfen setzte auf Konter und weite Bälle gegen die robuste SK-Abwehr. Flügelflitzer Manuel Zander tauchte nach Zuspiel von Alexander Heilmeier frei vor Torwart Denis Krklec auf, sein Kopfball war aber zu harmlos (12.). Völlig unerwartet fiel das Münchner 1:0 von Antonic (36.): Nach einer verunglückten Fußabwehr von Torwart Alexander Wolf sprang der Ball zum Gästestürmer, der ihn von der 16er-Linie ins Netz hob.

Chancen blieben Mangelware. Ein wuchtiger 20-Meter-Freistoß (38.) von Andreas Hartl verfehlte knapp das Tor. Einen Freistoß (43.) für Srbija setzte Ljubisa Joviv knapp drüber. Ein rüdes Foul von SK-Spielführer Ivan Mejic an Thalmaier ahndete Spyra mit einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe (45.). Die Überzahl konnte der TSV allerdings nicht nutzen.

Überhaupt fand Dorfen nicht mehr ins Spiel und bot eine schwache zweite Halbzeit. Gegen die spielstarken Serben blieb das nicht ohne Folgen. Einen schnellen Konter über links schloss Saparano mit dem 2:0 ab (55.). Wolf war diesmal ohne Chance. Einsatzwillen konnte man dem TSV trotz Rückstand nicht vorwerfen. Kristijan Cabraja machte mit dem 3:0 alles klar (66.). Hartl musste dann noch zehn Minuten vom Feld (70.). Dorfen konnte nichts mehr entgegensetzen, das 4:0 von Darko Mitrovic (77.) war nur noch Formsache. (prä)