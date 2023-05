Dorfen düpiert den Aufstiegsaspiranten und hat den Klassenerhalt sicher

Teilen

Mit voller Wucht ins Tor geköpft: Die Dorfener (in Blau, v. l.) Alexander Heilmeier, Torschütze Michael Eder, Michael Friemer und Gerhard Thalmaier (Nr. 9) bejubeln ihren Treffer zum 3:0 gegen die verdutzten Spieler von Srbija München. © Hermann Weingartner

Klar mit 3:1 (3:0) Toren besiegte der TSV Dorfen vor heimischem Publikum den Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost, SK Srbija München.

Dorfen – Der Sieg der Isenstädter war vollauf verdient, denn vor allem in der ersten Halbzeit boten sie eine nahezu fehlerlose Leistung. Nach anfänglichem Abtasten beider Mannschaften schlugen die Feckl-Mannen schon in der 11. Minute zu. Nach einem Freistoß von Alexander Linner stieg Michael Eder in der Mitte am höchsten.

Sein überlegter Kopfball flach neben den rechten Pfosten brachte die 1:0-Führung. Dann tat sich eine Weile nichts Aufregendes. Die Isenstädter bestimmten die Partie, ohne sich große Möglichkeiten zu erarbeiten.

Aber auch Srbija kam nur sporadisch vor das Gehäuse von Alexander Wolf, und auch seine Angriffsreihe ließ Durchschlagskraft vermissen, obwohl sie bisher eine der besten in der Liga war. Die heimische Abwehr spielte konzentriert und ließ die Münchner Vorstädter nicht zum Zuge kommen. Zwei Freistöße der Gäste gingen weit über das Tor und waren keine Gefahr für Wolf.

Nach einer Flanke von der rechten Seite von Gerhard Thalmaier konnte der TSV-Anhang wieder jubeln. In der Mitte stand Michael Friemer goldrichtig. Er bedrängte Julian Milosavac so heftig, dass diesem nichts anderes übrig blieb als das Leder ins eigene Gehäuse zu bugsieren (36.).

Als sich beide Teams schon in den Kabinen wähnten, fiel doch noch das 3:0. Nach einer Flanke von Linner von rechts war wiederum Eder mit seinem Goldköpfchen in der Mitte zur Stelle und machte aus kurzer Entfernung den 3:0-Pausenstand (45.). In der Nachspielzeit hatte dann Thalmaier das 4:0 auf dem Fuß, als er alleine auf Torhüter Savo Duric zulief. Doch als er die Kugel über ihn heben wollte, verzog er.

Nach dem Wiederanpfiff wurde es hektischer. Der immer präsente Alexander Heilmeier sah nach einem Foulspiel die Rote Karte (52.). Eine etwas zu harte Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Spindler (SV Ostermünchen), meinten einige Zuschauer. Ab jetzt aber galt es für Dorfen zu kämpfen. Und das tat man in eindrucksvoller Weise, obwohl Srbija zum 1:3 kam.

Nach einem Eckball erreichte das Leder Abdullha Alfa. Mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern in den linken Winkel markierte er den Anschlusstreffer (68.). Nach einem groben Foulspiel an Thalmaier erhielt Slavisa Marjanovic eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe (72.). Dann wurde das Match wegen eines Gewitters für etwa eine Viertelstunde unterbrochen (82.).

Die Gäste rannten weiterhin an. Nach einem Schuss von Antonio Saponaro konnte Torwart Wolf das Leder auf dem jetzt nassen Rasen nicht festhalten. Für ihn war zur Klärung der eingewechselte Timo Lorant zur Stelle (84.). Das war’s dann auch. Der Klassenerhalt des TSV ist sicher. (Hans-Peter Mertins)