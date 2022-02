Sechs Tore im Familienduell: TSV Dorfen gleicht dreimal gegen Aschau aus

Vater und Sohn: Albert Deißenböck trainert den SV Aschau, Christoph Deißenböck den TSV Dorfen. © SV Aschau/TSV Dorfen

Einen „munteren Test“ sah Fußballabteilungsleiter Berni Schöberl im Vorbereitungsspiel des TSV Dorfen auf dem Kunstrasenplatz des FC Langengeisling gegen den SV Aschau.

Dorfen - Am Ende stand’s 3:3 (1:1) gegen den Kreisklassenersten der Gruppe Inn/Salzach, bei dem mit Thomas Deißenböck der Bruder von Dorfens Coach Christoph Deißenböck spielt. Vater Albert ist SV-Trainer. Jan Vetter brachte Aschau in Führung (15.), ein Eigentor von Konstantin Karamanlis brachte den Ausgleich (26.).

Nach der Pause hatte der TSV Mühe, ins Spiel zu finden, steigerte sich aber. Einen Elfmeter verwandelte Karamanlis zum 2:1 (69.). Ebenfalls per Strafstoß egalisierte Benedikt Hönninger (72.), doch erneut ging Aschau in Führung durch Maximilian Wintersteiger. Dorfen fand in der Schlussphase wieder in die Spur. Gerhard Thalmaier erzielte den 3:3-Endstand (86.). Da war der TSV drauf und dran, auch noch die Führung zu machen. Spieler-Co-Trainer Armin Feckl stellte eine Leistungssteigerung fest. „Läuferisch und spielerisch habe es gepasst. Der letzte Pass werde noch nicht gut gespielt. Und vor allem bei den Standards vor dem eigenen Tor sieht Feckl noch deutlich Verbesserungspotenzial. Das werde man im Trainingslager am Gardasee verstärkt „entwickeln“. (prä)