Dorfens Neucoach Baumgärtner mit Einstandsieg: „Zufrieden, aber längst noch nicht bei 100 Prozent“

Von: Hermann Weingartner

Einstand zu Null: Dorfens neuer Torwart Mierschke hielt gegen Lerchenau seinen Kasten sauber. © Hermann Weingartner

Vor rund 100 Zuschauern feierte der TSV-Dorfen-Trainer Heiko Baumgärtner im ersten Testspiel sein Debüt. Sein Einstand ist mit einem Sieg geglückt.

Dorfen – Über einen gelungenen Einstand beim Bezirksliga-Team TSV Dorfen durfte sich Trainer Heiko Baumgärtner freuen. Im Test gegen den SV Nord München-Lerchenau (BZL Nord) zuhause vor rund 100 Zuschauern gab’s ein verdientes 2:0 (1:0). Sein Fazit: „Das Ergebnis hat gepasst, zu Null gespielt, gewonnen. Das hatten wir uns vorgenommen, wir haben in der Woche auch gut gearbeitet.“

Neutrainer Baumgärtner konnte bei erstem Testspiel auf kompletten 23-Mann-Kader zählen

Baumgärtner hatte den kompletten Kader mit 23 Spielern zur Verfügung. Der Coach setzte daher zwei Mannschaften zusammen und wechselte in der Halbzeit alle Spieler samt Torwart. Beide TSV-Teams fanden schnell ins Spiel und zeigten im ersten Test bereits flüssige Kombinationen gegen durchaus gute Gäste. Am Ende gab’s dann sozusagen zwei Siege, denn beide Halbzeiten hatte der TSV verdient 1:0 gewonnen.

Kurz vor der Halbzeit konnte der schnelle Manuel Zander nur per Foul gestoppt werden, den Elfmeter verwandelte Gerhard Thalmaier (42.) sicher. Ein Zuspiel nutzte Fabio Zöller zentral an der Strafraumgrenze mit einem Flachschuss ins rechte Eck zum 2:0-Endstand (79.). Nach dem Auftaktsieg zeigte sich Baumgärtner „zufrieden, aber wir sind längst noch nicht bei 100 Prozent“. Daran werde jetzt weiter gearbeitet. Am Sonntag (15 Uhr) folgt der zweite Test auswärts gegen den FC Lengdorf. (prä)