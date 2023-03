Drei Gegentore in den letzten zehn Minuten: TSV Dorfen bricht komplett ein

Keine Chance auf den Ball: Saaldorfs Torwart Thomas Kern springt den Dorfener Manuel Zander brutal nieder. Rechts im Bild: Dorfens Torjäger Gerhard Thalmaier. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Friemer. © Hermann Weingartner

Eine empfindliche 1:4 (1:1)-Niederlage mussten die Fußballer des TSV Dorfen zu Beginn der Rückrunde gegen den Tabellenfünften SV Saaldorf hinnehmen.

Dorfen – Der Sieg der Gäste war zwar verdient, wurde aber erst am Ende der Partie in trockene Tücher gebracht.

In den ersten 20 Minuten geschah nur wenig. Prickelnde Torraumszenen gab es nicht. Die Isenstädter hatten in dieser Phase zwar etwas mehr Spielanteile und schienen die Partie zu kontrollieren, aber sie mussten zu jeder Zeit auf der Hut sein. Zudem versuchten sie oft nur, mit weiten, langen Bällen zum Erfolg zu kommen, was am Ende allerdings nichts einbrachte.

Die Gäste gingen zwar von Anfang an recht robust zu Werke, deuteten aber mit ihrem schnellen Umschaltspiel bei den wenigen Gegenstößen ihre Gefährlichkeit schon an. Die erste Möglichkeit hatten die Saaldorfer. Ihr Toptorjäger Michael Hauser kam kurz vor der Strafraumgrenze ans Leder, zog sofort ab, aber Alexander Wolf hielt sicher (23..).

Kurz vor der Pause ging es dann rund: Manuel Zander wurde auf der rechten Seite auf die Reise geschickt, und Torhüter Thomas Kern konnte ihn im Strafraum nur noch mit einem rüden Foul bremsen. Ganz klar: Elfmeter. Zander blieb daraufhin einige Zeit benommen liegen und musste behandelt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michael Friemer dann ganz sicher mit einem Schuss in den rechten Winkel unhaltbar zur viel umjubelten und bis dahin auch verdienten 1:0-Führung (39.).

Als sich die Einheimischen schon in der Kabine wähnten, schlugen die Gäste doch noch zu. Torjäger Hauser kam aus 17 Metern abermals an den Ball und fackelte nicht lange. Dieses Mal war Wolf machtlos. Das Leder schlug flach neben dem rechten Pfosten zum 1:1-Ausgleich ein (45.+1).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst wieder Schlafwagenfußball. Erst nach etwa einer Stunde kamen die Saaldorfer mehr und mehr auf. Sie kontrollierten nun die Begegnung, wirkten frischer und spritziger. Die Dorfener hatten kein Gegenmittel mehr. Sie schlugen die Bälle jetzt oft nur noch hoch und weit aus der Gefahrenzone. Es fehlte nun jedes System. Diesem Druck hielten sie am Ende nicht mehr Stand. Nach einem Einwurf von Abwehrrecke Felix Großschädl war Bernhard Heiminger zur Stelle und machte das 1:2 (80.) aus Dorfener Sicht. Stefan Poellner mit seinem 1:3 (88.) und abermals Hauser (90+1.) zum 1:4 machten das Endergebnis perfekt. (HANS-PETER MERTINS)