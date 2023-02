TSV Dorfen: Nach Sieg über Landesligisten ab ins Trainingslager

Von: Hermann Weingartner

Teilen

Ein gelungenes Comeback feierte Timo Lorant (am Ball). © Hermann WEINGARTNER

„Eine richtig gute Leistung“ hat Dorfens Trainer Armin Feckl beim 3:2 (1:0)-Sieg gegen den Landesligisten TSV 1880 Wasserburg gesehen.

Dorfen – Dabei machten die Sturmböen, die über den Wolfganger Kunstrasen fegten, das Kicken nicht einfach. Dennoch entwickelte sich ein intensives Vorbereitungsspiel auf Augenhöhe. Das 1:0 (15.) besorgte Leon Eicher, in der 49. Minute erhöhte Michael Friemer.

Für den Ausgleich sorgten Leon Simeth (63.) und Luca Wagner (72.), ehe er in der 85. Minute ein Eigentor fabrizierte. Er hatte von der Mittellinie auf seinen aufgerückten Torwart Alexander Boschner zurückgepasst, der dann aber ausrutsche und zusehen musste, wie der Ball ins leere Tor kullerte.

„Vor allem in der ersten Halbzeit wurde richtig guter Fußball gespielt“, befand Feckl nach dem Abpfiff. „Wir hatten einige gute Situationen und sind defensiv sehr kompakt gestanden.“ Rückkehrer Timo Lorant (wir berichteten) feierte dabei ein vielversprechendes Comeback und zeigte als Innenverteidiger bereits wieder seine Ecken und Kanten.

Wegen einer Reihe verletzter und kranker Spieler hatte Dorfen nur einen Mann als Ersatz auf der Bank. „Klar, dass es da in der zweiten Halbzeit gegen eine spielstarke Mannschaft wie Wasserburg schwieriger wird“, erklärte Feckl. Trotzdem habe es der TSV „gut gemacht und am Ende mit dem 3:2 ein bisserl Glück gehabt. Den Sieg haben wir uns aber verdient“, so der Coach.

„Sehr zufrieden mit dem intensiven Spiel“, zeigte sich auch der neue Co-Trainer Benedikt Hönninger. Dorfen sei sofort in die Zweikämpfe gekommen und spielte starke Bälle in die Spitze.

Jetzt freut sich das Team aber erst mal auf das viertägige Trainingslager. Ein TSV-Tross mit knapp 50 Leuten startet am morgigen Donnerstag ins slowenische Izola. An der Adriaküste wollen die TSV-Kicker den Feinschliff für den Rückrundenstart am Sonntag, 12. März, zuhause gegen Saaldorf legen. (Hermann Weingartner)