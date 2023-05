TSV-Dorfen mit Last-Minute-Sieg – Spiel wird nach Abpfiff hektisch

Letzte Aktion – Ausgleich: Fabio Zöller macht mit der Hacke doch noch das verdiente Dorfener 2:2. © Hermann Weingartner

TSV Dorfen konnten sich am Ende noch über ein gelungenes Comeback freuen. Die Buchbachener schätzten den Ausgleichstreffer als Fehlentscheidung ein.

Buchbach/Dorfen – Ein am Ende glückliches, aber nicht unverdientes 2:2 (2:0)-Unentschieden erreichte der TSV Dorfen bei der abstiegsbedrohten Zweiten des TSV Buchbach. Nach dem Ausgleichstreffer der Isenstädter in der Nachspielzeit drohte die Partie zu eskalieren.

Die ersten 45 Minuten gehörten den Gastgebern. Die Dorfener hatten in dieser Phase nicht eine nennenswerte Tormöglichkeit. Durch zwei Unstimmigkeiten in der Abwehr gerieten sie in Rückstand. Nach einer Viertelstunde ein erster Warnschuss von Johannes Schmauser, der jedoch sein Ziel noch verfehlte. Dann war es aber soweit. Eine Unachtsamkeit in der Dorfener Defensive nutzte Manuel Mattera eiskalt und erzielte nach knapp einer halben Stunde aus kurzer Entfernung das 1:0 für Buchbach.

Buchbach gehört erste Halbzeit – Dorfen schlägt dann in der Zweiten zu

Dann kam es zu einer längeren Verletzungspause, weil zwei Buchbacher bei einem Abwehrversuch so unglücklich mit den Köpfen zusammenprallt waren, dass sie einige Zeitlang benommen liegen blieben. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die Gastgeber wieder entscheidend vor das Gehäuse von Alexander Wolf kamen – mit Folgen.

Zunächst wurde ein Schuss von Rocco Tavra gerade noch abgeblockt (42.). Nach einem Pfostentreffer prallte das Leder zurück ins Feld. Buchbachs Kapitän Stefan Perovic schaltete am schnellsten, und sein Gewaltschuss landete aus zehn Metern unhaltbar für Wolf zum 2:0 im Netz (44.).

Nach dem Wiederanpfiff konnten die Dorfener die Begegnung ausgeglichen gestalten und übernahmen nach einer Stunde das Kommando. Zweimal scheiterte Timo Lorant mit seinen Kopfballversuchen. Dann kam wieder Brisanz ins Spiel. Nach einem Eckball von Alexander Linner traf Leon Eicher mit einem beherzten Volleyschuss flach zum 1:2-Anschlusstreffer ins rechte Eck (72.).

Dann dezimierten sich die Buchbacher selbst. Nach einem Clinch mit Lorant sah Alekzander Sinabov Rot (79.). Ein Weckruf für die Gastgeber. Jetzt war es nur noch ein Spiel auf ein Tor, nämlich das der Buchbacher. Sie versuchten nun, sich mit weiten Abwehrschlägen zu retten. Zudem grenzte ihr Zeitspiel schon fast an Unfairness, denn bei jeder Berührung blieben sie provokativ lange am Boden liegen.

Hektisches Spiel mit hektischem Finale – Spiel gerät aus den Fugen

Das alles half ihnen aber nichts. Der eingewechselte Fabio Zöller wurde der Joker für die Isenstädter. Sie warfen nun alles nach vorne und belagerten das Buchbacher Tor. Zöller konnte sich letztlich durchsetzen und aus kurzer Entfernung mit der Hacke den verdienten 2:2-Ausgleich markieren (90.+6).

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Buchbachs Trainer Yüksel Acipinar reklamierte vehement Abseits. Ebenso Torhüter Luca Eggerdinger, der die rote Karte sah. Auch sein Teamkollege Julian Rabenseifer musste wegen zu heftigen Reklamierens vom Platz. Nach dem Schlusspfiff rannte Acipinar wutentbrannt auf Schiri Farras Fathi zu und musste von Spielern zurückgehalten werden. Der Unparteiische wurde von Ordnern vom Feld gebracht. (Hans-Peter Mertins)