TSV Dorfen hadert nach Niederlage bei Kastl mit dem Schiedsrichter

Nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Kastl hadert der TSV Dorfen mit dem Schiedsrichter der Partie. Die Verantwortlichen waren mit der Leistung nicht zufrieden.

Kastl/Dorfen – Eine 1:2 (0:1)-Niederlage mussten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Dorfen beim Landesligaabsteiger TSV Kastl hinnehmen. Vor allem mit Schiedsrichter Andreas Klinger (SV Kirchanschöring) haderten die Isenstädter immer wieder. Yusuf Mutlu sah zu allem Überfluss in der Nachspielzeit die Rote Karte.

TSV Dorfen: Kein Glück mit Schiedsrichterentscheidungen

In den ersten 25 Minuten tat sich nicht viel. Die 160 Zuschauer sahen viel Mittelfeldgeplänkel. Immer wieder versuchten es beide Teams mit hohen und langen Bällen, was aber nichts einbrachte. Kapitän Martin Göppinger zielte zentral aus 25 Metern über das Gehäuse von Alex Wolf (13.). Dann doch die Führung für die Gastgeber. Bei einem Abwehrversuch stellte Yusuf Mutlu seinen Körper gegen Philipp Grothe rein. Der Schiri wertete diese harmlose Situation als Foulspiel. Sebastian Spinner ließ sich das Elfmeter-Geschenk nicht entgehen und schob flach zum 1:0 ein (23.).

Nach Wiederanpfiff wurde die Begegnung aber interessanter und auch hektischer. Nach einem Zuckerpass von Florian Brenninger auf TSV-Goalgetter Gerhard Thalmaier setzte sich dieser auf Außen durch. Sein Zuspiel in die Schnittstelle erreichte Manuel Zander, der zum 1:1 einnetzte (48). Glück für Dorfen: Zander stand bei seinem Treffer wohl im Abseits und hatte bei der Ballannahme auch seine Hand im Spiel. Der Unparteiische hatte aber nichts gesehen. Bei einem Alleingang von Spinner konnte Wolf einen Sieben--Meter-Schuss abwehren, und auch der Nachschuss brachte nichts ein (55.). Nach einer guten Kombination von Grothe auf Spinner kam dieser aus elf Metern zum Schuss, aber Mutlu klärte auf der Linie (57.). Nach einem Freistoß von Kastl konnte Alex Heilmeier abermals auf der Linie klären (64.).

TSV Dorfen gegen TSV Kastl: Viele strittige Situationen

Kurz darauf eine Schrecksekunde für die Isenstädter. Bei einem Abwehrversuch knickte Wolf um. Er wollte zwar weiterspielen, aber Trainer Christoph Deißenböck wechselte ihn aus Sicherheitsgründen gegen Ersatzkeeper Florian Leins aus (64.).

Dann die glückliche Führung der Gastgeber. Michael Renner konnte sich auf der rechten Seite zu leicht durchsetzen. Seine Flanke auf den zweiten Pfosten erreichte den gerade eingewechselten Amara Cole, der mit seinem ersten Ballkontakt per Kopf das 2:1 machte (78.). Es folgte die nächste äußerst strittige Situation: Einen gekonnten Chipball von Thalmaier hob Sebi Bauer II über Keeper Andreas Peller. Beim Abwehrversuch rannte Göppinger seinen eigenen Keeper um, und Heilmeier schob das Leder ins Gehäuse. Plötzlich pfiff der Schiedsrichter und entschied auf Foulspiel. In der Nachspielzeit beleidigte der Kastler Tobias Urben den Dorfener Mutlu. Kopf an Kopf stehend versetzte Mutlu seinem Gegenspieler eine leichten Stoß und sah Rot (90.+5). mer