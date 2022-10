TSV Dorfen: Ein Volleyschuss und ein „Gratistor“

Von: Thomas Jank

Teilen

TSV Dorfen mit Erfolg gegen den TSV Peterskirchen © Christian Niederstrasser Lehmann

Mit einem 2:0 (0:0) gegen den TSV Peterskirchen ist der TSV Dorfen dank der Töginger Pleite in Langengeisling auf Rang vier in der Bezirksliga Ost nach vorne gerückt.

Dorfen – Matchwinner war Doppeltorschütze Andreas Hartl mit einem Volleyschuss und einem „Gratistor“. Nach überstandener Krankheit stand Trainer Christoph Deißenböck beim TSV Dorfen wieder an der Seitenlinie. Er sah eine matte erste Halbzeit. „Lange ist nichts passiert“, berichtet Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel. „Wir waren dann zwar am Drücker, aber der letzte Pass in die Spitze fehlte. Wir haben immer außen rum gespielt – wie beim Handball.“ Alex Heilmeier setzte einen Kopfball rechts vorbei (32.), das war es aus sicht der Gastgeber. Es folgten zwei Möglichkeiten von Peterskirchen: Aber Alexander Ortner zielte, nachdem er drei Dorfener hatte aussteigen lassen, neben das Tor (39.), und ein Kopfball wurde von einem TSV-Verteidiger abgeblockt (45.).

In der zweiten Hälfte lief es für die Hausherren deutlich besser, „und da haben wir uns den Sieg verdient“, betont Wetzel. In der 60. Minute wurde es im Peterskirchener Strafraum turbulent: Torwart Markus Mittermaier meisterte einen Schuss von Sebi „Tank“ Bauer, der Nachschuss von Gerhard Thalmaier wurde von der Linie geschlagen, dabei wurde ein Gästespieler an der Hand angeschossen, doch der Schiedsrichter pfiff nicht.

Schiedsrichter pfiff nicht. Zwei Minuten später gab es einen Eckball, der zunächst geklärt werden konnte. Doch Manuel Zander hob den Ball über die Abwehr auf Thalmaier, der flankte in den Strafraum, wo Kapitän Hartl per Volleyabnahme zum 1:0 erfolgreich war

„Dann passierte lange nichts“, so Wetzel. „Wir waren besser, aber nicht zwingend, Peterskirchen kam aber kaum zu Entlastungsangriffen.“ In der 82. Minute fiel die Entscheidung. Nach einer Flanke von rechts flog der Ball durch Freund und Feind hindurch. Am langen Pfosten lauerte Hartl, der das Leder nur noch zum 2:0 über die Linie drücken musste. „Unser Trainer bezeichnet sowas als ,Gratistor’“, sagt Dorfens Sportlicher Leiter lachend. „Am langen Pfosten lauern und dann abstauben.“

Aber das war noch nicht alles: Drei Minuten später lief ein Peterskirchener allein aufs Dorfener Tor zu, doch Torwart Alex Wolf „hat den brutal gehalten“, wie Wetzel erzählt. Der Nachschuss per Fallrückzieher ging am Dorfener Kasten vorbei. Kurz vor Schluss wäre dann fast das 3:0 gefallen. „Das war eine hundertprozentige Chance“, sagt Wetzel. Zander spielte zwei Leute aus, passte auf Thalmaier, der den Ball jedoch aus kurzer Distanz übers Kreuzeck setzte (89.). Egal. (Wolfgang Krzizok)