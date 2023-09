Duell auf Augenhöhe: TSV Dorfen empfängt den TSV Peterskirchen

Dorfen erwartet den TSV Peterskirchen zum 8. Spieltag. © Anton Deiter

Bezirksliga-Leckerbissen zur Mittagszeit? Der TSV Dorfen empfängt am heutigen Samstag den TSV Peterskirchen. Spielbeginn ist bereits um 13 Uhr.

Nach der Niederlage beim TuS Raubling vergangenes Wochenende wollen sich die Dorfener vor eigenem Publikum rehabilitieren. „Für uns wird das heute ein sehr wichtiges Spiel. Peterskirchen hat letzte Woche gegen Langengeisling immerhin einen Punkt geholt, scheint also gut drauf zu sein“, sagt Dorfens Co-Trainer Andreas Hartl.

In der Tabelle sind beide Mannschaften nur durch einen Punkt getrennt, und das Torverhältnis ist nahezu identisch. Die Isenstädter sehen sich gut vorbereitet. „Wir haben in den zwei Trainingseinheiten während der Woche gut gearbeitet, trotzdem wird es ein hartes Stück Arbeit für uns werden, auch zu Hause“, so Hartl. Auch die Zukunft sieht er positiv. Die Langzeitverletzten Simon und „Tank“ Bauer sowie Jungvater Benedikt Hönninger würden gute Fortschritte machen, auch wenn sie in naher Zukunft noch nicht eingesetzt werden könnten.

Hartl weist auch auf die hervorragenden Bedingungen der Sportanlagen in Dorfen hin. In der Tat befinden sich Spiel- wie auch Trainingsplätze in bestem Zustand. „Wir wollen unseren Zuschauern, auch bei einer ungewöhnlichen Anstoßzeit, etwas bieten. Es wird wichtig sein, das Publikum mitzunehmen, damit sich wieder etwas rührt“, so der Co-Trainer.

Trotzdem muss sein Chef Heiko Baumgärtner wieder auf einige Stützen verzichten. Timo Lorant ist beruflich verhindert. Maximilian Bauer wird nach seiner Verletzung (Knochenmarksödem), die er sich im Punktspiel in Freilassing zugezogen hat, länger ausfallen. „Es wird ein heißer Kampf werden. Peterskirchen lässt nie aus, das haben auch die letzten Partien zwischen uns bewiesen. Es waren immer enge Spiele. Nichtsdestotrotz hoffen wir, unseren Fans wieder guten Fußball zeigen zu können“, so Hartl. mer Tipp: 2:0 für Dorfen

TSV-Kader

Wolf, Mierschke, Brenninger, Thalmaier, Zöller, Zander, Linner, Sporrer, Heilmeier, Eder, Friemer, Hänle, Roppert, Tenha, Blaha, Eicher, Bräuniger, Rott