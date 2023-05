TSV Dorfen versäumt es, nachzulegen - nur ein Zähler gegen TSV Peterskirchen

Michael Friemer erzielte das einzige Tor für den TSV Dorfen. © TSV Dorfen / FuPa Oberbayern

Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden sind die Fußballer des TSV Dorfen von ihrem Gastspiel beim TSV Peterskirchen nach Hause zurückgekehrt.

Peterskirchen/Dorfen – Vor allem in der ersten Spielhälfte waren die Isenstädter absolut überlegen, versäumten es aber, das auszunutzen. Die erste Halbzeit spielte sich also vorwiegend in der Hälfte der Gastgeber ab. Die Feckl-Mannen drehten richtig auf. Nach einer schnellen Spielverlagerung von der linken auf die rechte Seite spielte Manuel Zander noch zwei Verteidiger aus. Bei seiner Hereingabe rutschten dann aber Heilmeier und Gerhard Thalmaier um Haaresbreite am Leder vorbei (3.). Nach einem langen Ball verlängerte Michael Friemer per Kopf auf Thalmaier. Dessen Volleyschuss aus 16 Metern wurde gerade noch zur Ecke abgeblockt (12.).

Schließlich war es dann doch soweit. Die Überlegenheit der Dorfener zahlte sich aus. Nach einem Eckball von Alexander Linner verlängerte Heilmeier. Am zweiten Pfosten stand Friemer goldrichtig und konnte aus kurzer Entfernung zum 1:0 verwandeln (27.). Nach einem langen Diagonalball wenig später von Fabio Zöller auf Sebastian „Tank“ Bauer zog dieser mit rechts ab. Mit einer überragenden Parade konnte Keeper Markus Mittermaier das 0:2 gerade noch verhindern (31.).

Die kalte Dusche für die Isenstädter kam in der 38. Minute. Timo Lorant beging ein Foul 30 Meter vor dem eigenen Gehäuse, und Schiedsrichter Matthias Weitzel (TSV Reischach) pfiff Freistoß. Normalerweise keine Gefahr. Doch der wuchtige, direkte Freistoß von Florian Rudholzer wurde von der Mauer unglücklich abgefälscht. Gegen die Laufrichtung von Alexander Wolf schlug die Kugel zum 1:1-Ausgleichstreffer in Gehäuse ein.

TSV Dorfen vergibt Sieg - Zeitstrafe für Heilmeier

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie zerfahrener und ausgeglichener, wenngleich die Dorfener immer noch leichte Feldvorteile hatten. Peterskirchen agierte meist mit hohen und langen Bällen, was einen richtigen Spielfluss nicht zustande kommen ließ. Auch kam eine gewisse Ruppigkeit auf – und zwar von beiden Seiten.

Nach einem kurz ausgeführten Freistoß von Linner flankte Fabio Zöller auf den langen Pfosten. Mittermaier konnte vor dem einschussbereiten Friemer gerade noch klären (48.). Auf der Gegenseite zielte Rudholzer nur knapp vorbei (55.). Ein elfmeterverdächtiges Foul an Thalmaier wurde nicht geahndet (66.). Dann eine Zeitstrafe für Dominic Troller, nachdem er Friemer von hinten in die Hacken getreten war (66.). Aber Dorfen konnte die Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen. Lorant per Kopf nach Ecke von Linner (70.), und ein Schuss von „Tank“ Bauer aus spitzem Winkel (88.) verfehlten nur knapp ihr Ziel. Die Zeitstrafe für Heilmeier wegen wiederholtem Foulspiel in der Schlussminute hatte auf des Ergebnis keinen Einfluss mehr. (HANS-PETER MERTINS)