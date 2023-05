Dorfen will Peterskirchener Lauf beenden – TSV braucht Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Machen sich ein Bild: das Dorfener Trainergespann für die neue Saison, Heiko Baumgärtner (r.) und Andi Hartl. © prä

Bereits heute um 19.30 Uhr tritt der TSV Dorfen beim Tabellennachbarn TSV Peterskirchen an. Dabei treffen die Isenstädter auf einen sehr unangenehmen Gegner, der zurzeit einen Lauf hat.

Dorfen – Seit Rückrundenbeginn haben die Platzherren sechs Siege und zwei Unentschieden eingefahren, also noch keine Niederlage hinnehmen müssen.

In diese Kerbe schlägt Dorfens Co-Trainer Benedikt Hönninger: „Peterskirchen ist zur Zeit die formstärkste Mannschaft in der Bezirksliga Ost. Sie agieren mit einer geschlossen Mannschaftsleistung, stehen in der Defensive sehr kompakt und kassieren dadurch immer wenig Treffer, was auch das Torverhältnis von 35:33 beweist.“

Im Team der Gastgeber sticht in der Tat kein Akteur besonders heraus. Alle spielen nahezu auf dem gleichen Niveau, was sie auch so stark und unberechenbar macht. Es ist also nie leicht, in Peterskirchen zu bestehen, „denn das Stadion ist ein ähnlicher Hexenkessel wie auch der in Dorfen“ warnt Hönninger.

Die Leistung der Dorfener ist immer sehr schwankend. Manchmal stehen sie sehr sicher und lassen in der Abwehr nichts anbrennen, aber manchmal ist auch das krasse Gegenteil der Fall. Das bestätigt auch der Co-Trainer. „Die Defensive ist nicht gerade unser Steckenpferd“, meint er lachend.

Nach dem eindrucksvollen Sieg vergangene Woche gegen den FC Finsing hat das Team von Coach Armin Feckl natürlich an Sicherheit gewonnen, ist aber im Kampf um den Klassenerhalt dennoch nicht ganz durch. So wäre ein Sieg heute in Peterskirchen enorm wichtig, um endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Die Isenstädter haben aus den letzten fünf Begegnungen zehn Punkte geholt, befinden sich also klar auf Kurs. „Wir können aus dem Vollen schöpfen und reisen mit der ganzen Kapelle an“, gibt sich Hönninger trotz der Schwere der Aufgabe optimistisch.

Zudem plant der TSV schon fleißig für die neue Saison. Heiko Baumgärtner wird ja bekanntlich neuer Trainer werden (wir berichteten). Er überzeugte sich schon in den letzten Begegnungen vom Zustand seines zukünftigen Teams. Man sah ihn immer bei den Spielen der Isenstädter. Zudem wird sich auch Ex-Kapitän Andreas „Hagge“ Hartl verantwortlich einbringen. Er wird der Co des neuen Coaches.

Hönninger will dann wieder aktiv in der Mannschaft angreifen. „Mein Bestreben ist, bis in den Herbst oder spätestens zu Beginn der Rückrunde wieder fit zu sein und dem Team wieder helfen zu können“, sagte der aktuelle Co-Trainer abschließend.

Tipp: 1:1

TSV-Kader

Wolf (Leins); Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Zander, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Linner, Eicher, Brenninger, Heilmeier, Eder, Roppert, Blaha, Rachl, Feckl, Bräuniger, Friemer, Lorant