Dorfen verschenkt den Sieg - Hönninger rutscht bei Elfmeter aus

Teilen

Schnelle Führung: Das 1:0 von Michael Friemer (2. v. r.) bejubeln mit dem Schützen (v. l.) Gerhard Thalmaier, Sebastian Bauer und Leon Eicher. Foto: prä © prä

Als klarer Favorit gingen die Fußballer des TSV Dorfen in die Heimpartie gegen den TSV Siegsdorf. Trotzdem gab es gegen den Vorletzten der Bezirksliga eine herbe Enttäuschung.

Dorfen – Die Einheimischen mussten sich gegen die hart kämpfenden Gäste mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden zufriedengeben. Dabei lief zunächst alles nach Plan. Die Dorfener beherrschten das Spiel. Zwar gab es in den ersten 45 Minuten nur wenige Szenen vor beiden Toren, aber effektiver waren die Platzherren. Schon nach zehn Minuten konnten die heimischen Fans das erste Mal jubeln. Nach einem weiten Pass aus der Abwehr heraus ging Florian Brenninger auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe erreichte Michael Friemer. Der fackelte nicht lange, und sein knallharter Spannschuss aus 16 Metern Entfernung schlug zur 1:0-Führung im Netz ein (10.).

Eine Halbchance gab es auch für die bis dahin harmlosen Siegsdorfer. Einen Kopfball von Paul Wittmann konnte Sebastian Bauer noch vor der Linie problemlos wegschlagen (20.). Die Isenstädter waren im Abschluss aber effektiver. Nach einem mustergültigen Spielzug schickte Alexander Heilmeier seinen Kapitän Gerhard Thalmaier mit einem Pass in die Schnittstelle auf Reisen. Der Goalgetter stand dann frei vor Keeper Fabian König und ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Er schob das Leder flach ins Netz zur 2:0-Führung (23.).

Dann wieder viel Mittelfeldgeplänkel, ehe sich Friemer im Strafraum durchsetzen wollte und unsanft von den Beinen geholt wurde. Zum fälligen Strafstoß trat Benedikt Hönninger an. Er rutschte aber aus und schoss so den Ball über das Gehäuse (43.). Das wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen.

Nach Wiederanpfiff kamen die Mannen von Co-Trainer Armin Feckl – Christoph Deißenböck war erkrankt – wie ausgewechselt aus der Kabine, und zwar im negativen Sinne. Sie hatten zwar noch die erste Möglichkeit mit einer sehenswerten Ballstafette von Thalmaier und Heilmeier, aber dann legte sich Friemer das Leder ein wenig zu weit vor – Chance vergeben (49.). Im Gegenzug war die Dorfener Defensive noch nicht richtig geordnet. Das nutzte Arthur Wittmann aus und erzielte den Anschlusstreffer (51.).

Die Gäste kamen nun mehr und mehr auf. Die Dorfener wurden unsicherer und versuchten es nur noch mit langen und weiten Bällen, was nichts einbrachte. So kam es, wie es kommen musste. Nach einem Eckball von Josef Wittmann herrschte einmal mehr Chaos in der Dorfener Abwehr. Torhüter Florian Leins konnte das Leder nicht festhalten, und Maximilian Huber erzielte mit einem Flachschuss ins rechte Eck den 2:2-Ausgleich (76.). Nun drängten die Gäste immer stärker auf das Dorfener Gehäuse und wollten mehr. Am Ende mussten die Hausherren dann sogar mit dem Remis zufrieden sein. (Hans-Peter Mertens)