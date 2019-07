Lehrstunde für Dorfen vom Aufsteiger

Bezirksliga Ost

von Hans-Peter Mertins schließen

Dorfen–Auftakt misslungen! Der TSV Dorfen verlor das Eröffnungsspiel der Bezirksliga Ost vor etwa 200 Zuschauern auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger FC Aschheim mit 0:2 (0:1) Toren. In der vor allem am Ende sehr hektischen Partie verteilte der Unparteiische neun Gelbe Karten sowie eine Gelb-Rote für Stefan Huber aus Aschheim.

Dabei begann die Begegnung recht unspektakulär. Beide Teams versuchten einen geordneten Spielaufbau aus einer gesicherten Abwehr heraus. Die Gäste unterbanden durch gutes und konsequentes Pressing immer wieder Dorfener Angriffsversuche erfolgreich.

Nach einer Viertelstunde bekam Aschheim leicht die Oberhand, wenngleich vorerst nichts passierte. Dann fiel wie aus dem Nichts das 0:1, begünstigt durch einen Abwehrfehler der Isenstädter, die das Leder nicht entscheidend aus der Gefahrenzone gebracht hatten. Nach einem Rückpass stand Stefan Huber völlig frei im Strafraum und überwand Torhüter Alexander Wolf (23.) mit einem Flachschuss ins rechte Eck.

Kurz darauf folgte der erste gefährliche Angriff der Dorfener. Ein Spielzug über Alexander Heilmeier und Gerhard Thalmaier erreichte Yusuf Mutlu, der aber aus zehn Metern weit über das Tor (30) schoss. Erst zum Ende der ersten 45 Minuten kamen die Dorfener zu mehr Möglichkeiten. Einen Schuss von Markus Mittermaier wehrte Keeper Pascal Jakob zur Ecke ab (40.). Ein Kopfball von Kapitän Andreas Hartl ging knapp daneben (41.). Neuzugang Sebastian Bauer scheiterte aus zehn Metern ebenfalls an Jakob.

In der zweiten Spielhälfte wurden die Dorfener dann überlegener, konnten jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Immer wieder fehlte der letzte Pass in die Schnittstelle. Aschheim verlagerte sich in dieser Phase aufs Kontern. Nach einem sehenswerten Dribbling gab Mittermaier auf der rechten Seite von der Grundlinie aus in die Mitte. Anstatt das Leder volley zu nehmen, nahm Hartl den Ball an und wurde dabei abgeblockt (57.).

Auch Dorfens Keeper Wolf wurde gefordert, war aber nach einem Freistoß von Daniel Behr und der Verlängerung von Robert Söltl auf dem Posten (60.). Dann eine Riesenmöglichkeit der Isenstädter, aber Bauer traf mit einem Heber über Jakob nur die Querlatte. Per Kopf erwischte den Abpraller Thalmaier, doch ein Aschheimer Verteidiger konnte auf der Linie retten (69.). Söltl scheiterte aus kurzer Entfernung an Wolf (85.).

Die Partie war spätestens jetzt sehr hektisch und hart umkämpft. Huber sah wegen eines Fouls und Spielverzögerung die Ampelkarte (87.). Die Dorfener setzten zwar nun alles auf eine Karte, aber die Gäste konterten eiskalt. Nach einem schnellen Angriff überwand Söltl Keeper Wolf aus 20 Metern mit einem Heber zum 2:0-Endstand (89.).

VON HANS-PETER MERTINS