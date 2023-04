Ausgleich in der Nachspielzeit: Dorfen verschenkt 2:0-Vorsprung

Nach 2:0-Führung gegen Siegsdorf: Dorfen gibt Sieg aus der Hand. © Michael Buchholz

Mit einem 2:2 (0:1) musste sich der TSV Dorfen beim TSV Siegsdorf begnügen. So endete auch das Hinspiel in Dorfen. Diesmal führten die Gäste allerdings bereits 2:0.

Die Platzverhältnisse waren bei vier Grad und Dauerregen mehr als bescheiden. Als Dorfen schon im Chiemgau war, wurde diskutiert, ob das Spiel stattfinden könne. Schließlich gab Schiedsrichter Florian Gebert (TSV Bobingen) grünes Licht, und für die Isenstädter begann die Partie nach Maß. Eine Ecke von Alexander Linner konnte Keeper Fabian König zunächst sicher abfangen, ließ das Leder dann aber doch noch fallen. Michael Eder stand goldrichtig und staubte aus fünf Meter zur Führung ab (7.).

Dann hatte Stefan Mauerkirchner eine Möglichkeit, jagte den Ball aber aus 20 Metern am linken Dorfener Pfosten vorbei (18.). Auf der Gegenseite zielten Sebastian „Tank“ Bauer (22.) und Fabio Zöller (25.) über das Gehäuse von König. Eine dicke Chance hatte „Tank“ Bauer kurz vor der Pause, als er, von Linner maßgerecht bedient, allein auf König zustürmte und ihn umspielte. Doch der Keeper machte sich lang und fischte Bauer das Leder von den Füßen (42.).

In der zweiten Spielhälfte setzte Dauerregen ein. Beide Teams agierten meist mit hohen und weiten Bällen. Die Platzverhältnisse ließen ein durchdachtes Kombinationsspiel nicht zu.

Dann doch das 2:0: Nach einem Zuspiel von Alexander Heilmeier wurde Michael Friemer im Strafraum geblockt. Der Ball kam nach einem Gestochere zu Gerhard Thalmaier, der aus 16 Metern flach und unhaltbar ins linke Eck traf (53.).

TSV Siegsdorf: Nach 0:2-Rückstand kämpfen sich die Gastgeber zu einem 2:2

Die Gastgeber aber schlugen prompt zurück. Mauerkirchner konnte die Kugel im Strafraum behaupten und legte auf den heranstürmenden Sebastian Reiter auf, der den Anschlusstreffer (57.) erzielte. Alexander Wolf war auf dem glitschigen Boden ausgerutscht, sonst hätte er das Gegentor verhindern können.

Auch in der Folge hatten die Isenstädter mehr vom Spiel. Thalmaier versuchte es mit einem Chipball aus 25 Metern: links vorbei (64.). Ein Treffer von Siegsdorf nach einer Ecke wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt (71.). Der eingewechselte Florian Brenninger (74.) und Thalmaier (78.) blieben trotz guter Möglichkeiten erfolglos. In der Nachspielzeit wollte Eder eine Eckball-Hereingabe wegschlagen, traf dabei aber den etwas flinkeren Florian Aigner am Fuß. Klare Entscheidung: Elfmeter. Felix Maaßen verwandelte sicher, rechts halbhoch zum 2:2. (Hans-Peter Mertins)