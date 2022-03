TSV Dorfen weiter sieglos in der Vorbereitung - viel Arbeit im Trainingslager

Von: Hermann Weingartner

Trainer Christoph Deißenböck ist mit 40 Fußballern am Gardasee. © FuPa

Der TSV Dorfen geht am Gardasee in auf die Zielgerade der Vorbereitung. Nach zwei verlorenen Testspielen kommt viel Arbeit auf die Trainer Deißenböck und Feckl zu.

Dorfen – Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Dorfen bleiben weiter ohne Sieg in der Vorbereitung. Bei der SpVgg Feldmoching, Tabellendritter der Bezirksliga Nord, setzte es eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Fazit: Da wartet wohl noch viel Arbeit auf das Trainerduo Christoph Deißenböck und Armin Feckl im Trainingslager.

40 Aktive aus beiden Herrenteams, Funktionären und einige Fans reisen heute nach Manerba Del Garda, wo sie im Hotel Splendid Sol untergebracht sind. Bis Sonntag soll nun am Gardasee der Feinschliff für den Saisonstart gelegt werden.

Ein insgesamt „schlechtes“ Spiel hätten beide Teams in Feldmoching gezeigt, beschrieb Feckl auf Nachfrage den Test in Feldmoching. An der Fitness habe es nicht gelegen, die Mannschaft sei körperlich und läuferisch sehr gut drauf. Aber es hake noch am Spielerischen und Passspiel. Auch bei den Standards müsse man sich verbessern. So machte Feldmochings Noah Maslaton das 1:0 (58.) nach einer Ecke. Danach drückte Dorfen auf den Ausgleich, kassierte aber durch Baris Karaboge das 2:0 (70.). Die Kräfte reichten dann beim TSV nicht mehr. um das Ergebnis noch korrigieren zu können.

Im Trainingslager werde man jetzt vor allem intensiv „das Spielerische, Spielaufbau, Taktik und Einstellung“ im Fokus haben, verriet Feckl. Der viertägige Ausflug an den Gardasee diene dazu, sich neu zu sortieren für die Rückrunde. „An der Kondition muss nicht mehr allzu viel gearbeitet werden“, sagte Feckl.

Das Trainingslager sei auch eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken. „In Corona-Zeiten war außerhalb des Platzes ja nicht viel möglich.“ Und nach dem Trainingslager bleiben dem TSV wegen spielfreiem ersten Rückrundenspieltag noch zwei Wochen zum Üben. Feckl „ist guter Dinge“, dass die Mannschaft beim Punktspiel zuhause am Sonntag, 20. März, gegen Saaldorf wieder voll in der Spur ist. (prä)