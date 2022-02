TSV Dorfen: 0:6 verloren, aber zufrieden - 1860-Jungedspieler gibt Debüt

Teilen

Erster Einsatz über 45 Minuten: Dorfens Niklas Lüers (3. v. l.) war hochengagiert, hier im Zweikampf mit Erlbachs Levin Ramsetter. Ebenso im Bild sind die Dorfener Bastian Rachl (l.), Gerhard Thalmaier (r.) und Kapitän Andi Hartl. © Hermann Weingartner

Endlich wieder auf dem Platz und keine Verletzungen: Das waren am Samstag die wichtigsten Erkenntnisse nach dem ersten Test des TSV Dorfen in der Vorbereitung.

Dorfen – Der ungefährdete 6:0 (4:0)-Sieg des Landesliga-Spitzenteams SV Erlbach war Nebensache. Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz des TSV St. Wolfgang.

Nach dem Vorbereitungsstart vergangenen Montag unter widrigen Trainingsbedienungen zeigte Dorfen vor zahlreichen Fans ein für den ersten Test recht gutes Spiel, zumal man coronabedingt auf drei Spieler verzichten musste. Einsatz- und Laufbereitschaft stimmten. Besonders in der ersten Halbzeit konnte der TSV noch gut mithalten. Letztlich schwanden aber doch die Kräfte. Tiefere Erkenntnisse sind nach dem ersten Spiel noch nicht möglich, so sah das auch Dorfens Trainer Christoph Deißenböck. Sein Fazit: „Mia san zufrieden. Besonders die erste Halbzeit war super.“

Über seinen ersten Einsatz über 45 Minuten auf der linken Außenbahn freute sich das junge, talentierte Eigengewächs Niklas Lüers. Er kam nach der Pause mit Daniel Roppert ins TSV-Team, der bereits in der Vorrunde bei den Dorfenern mittrainiert hat. Roppert spielt auf der Sechs oder in der Innenverteidigung. Er kam vom TSV Buchbach, spielte in der Jugend beim TSV 1860 München sowie bei Wacker Burghausen und danach bei den Herren des TSV Buchbach in der Bayernliga. Ein Fußballstipendium führte den jetzt 31-Jährigen in die USA, wovon er vergangenes Jahr zurückgekehrt ist. Die Gästetore erzielten Levin Ramstetter (2.), Lukas Lechner (21.), Nicolas Barth (22./71./82.) und Johannes Maier (39.). (Hermann Weingartner)