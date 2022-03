TSV Dorfen will zur Spitze aufschließen - Warnung vor Baldhams Krumpholz

TSV gastiert im Nachholspiel beim SC Baldham-Vaterstetten

Der TSV Dorfen gastiert unter der Woche beim SC Baldham-Vaterstetten und möchte auf die Bezirksliga-Spitze weiter Boden gut machen.

Dorfen – Drei Tage nach dem dramatischen Last-Minute-Sieg gegen den SV Saaldorf steht schon das nächste Spiel für den TSV Dorfen an. Heute Abend um 20 Uhr muss sich das Team von Christoph Deißenböck beim SC Baldham-Vaterstetten beweisen. Dort wollen die Dorfener, die noch drei Spiele im Rückstand sind, weiter Punkte auf die Tabellenspitze in der Bezirksliga Ost gutmachen.

Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel erwartet ein „brutal schweres Spiel“. Er ergänzt: „Die Baldhamer haben die letzten zwei Spiele gewonnen und schwimmen auf einer Euphoriewelle. Auf dieser wollen sie im Heimspiel gegen uns natürlich weiterreiten.“ Für Wetzel liegt die aufsteigende Form des Gegners vor allem am Trainerwechsel, der genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen sei. In der Winterpause stand der SC am Tabellenende, woraufhin der Verein Coach Stefan Bürgermeier, der erst zu Saisonbeginn für Sebastian Kneißl gekommen war, entlassen hatte. Für ihn kam der beim VfB Hallbergmoos entlassene Gedi Sugzda. Mit ihm kam der Erfolg zurück, jetzt liegt der SC schon auf dem Relegationsplatz.

„Baldham kommt über Geschlossenheit, Wille und Leidenschaft. Noch dazu haben sie vorne mit Roman Krumpholz einen starken Stürmer, der letztens erst doppelt getroffen hat. Den müssen wir in den Griff bekommen“, weiß Wetzel, der sich dennoch selbstbewusst zeigt. „Wir haben die gleiche Leidenschaft in unserem Spiel, das hat man in der letzten Partie gesehen. Wir haben nie aufgegeben und ein 0:2 noch gedreht.“

Personell sieht es gut aus, die Dorfener müssen nur wenige Ausfälle beklagen. Kapitän Andreas Hartl fällt krank aus. Jakob Gritto ist nach Corona-Quarantäne vermutlich noch nicht fit genug. Der neu in den Kader gekommene Daniel Roppert befindet sich laut Wetzel noch im Aufbautraining und wird somit gegen Baldham noch nicht dabei sein. Ansonsten stehen Coach Deißenböck alle Spieler zur Verfügung.

Der Trainer hatte am Sonntag selbst für Aufregung gesorgt. Beim Jubel über den späten Siegtreffer gegen Saaldorf stolperte er an der Jubeltraube vorbei, was der Verein auch auf Instagram veröffentlichte. „Wir hoffen natürlich, dass er sich dabei nicht verletzt hat und gegen Baldham wieder an der Seitenlinie stehen kann“, meint Wetzel grinsend.

TSV-Kader

Wolf (Huge), Bauer, Haenle, Hellfeuer, Hönninger, Mutlu, Feckl, Heilmeier, Linner, Rachl, M. Zöller, Drimmel, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller