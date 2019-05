Pero Knezevic heuert zur neuen Saison beim TSV Ebersberg an.

Nachfolger für Heiko Baumgärtner

von Dieter Priglmeir schließen

Den FC Schwaig hat Pero Knezevic in der A-Klasse übernommen und binnen drei Jahren in die Kreisliga geführt.

Derzeit kämpft er um den Aufstieg in die Bezirksliga. In jener Liga, in der er selbst nächstes Jahr definitiv sein wird. Der TSV Ebersberg hat ihn nämlich als Nachfolger für Heiko Baumgärtner verpflichtet. Knezevic bringt auch seinen Torwarttrainer Dean Dolencic mit. pir