TSV Dorfen gegen unberechenbaren Gegner

Der TSV Dorfen (blau-rot) ist gegen Buchbach 2 klarer Favorit. © Weingartner

Ein scheinbarer Spaziergang steht den Fußballern des TSV Dorfen am Sonntag bevor, wenn sie um 14 Uhr beim TSV Buchbach 2 antreten müssen. Schließlich steht der Gastgeber auf Relegationsplatz 13 und hat eine sehr schlechte Defensive.

Dorfen – Der Sportliche Leiter der Isenstädter, Markus Wetzel, zeigt sich zuversichtlich, zugleich aber auch skeptisch. „Sicherlich fahren wir dahin, um drei Punkte zu holen, und von der Tabellensituation ausgesehen sind wir auch der klare Favorit“, sagt er. „Doch Buchbach wird alles versuchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie einige ihrer Regionalligaspieler im Endspurt einsetzen werden.“ Das Hinspiel hatte Buchbach 2:1 für sich entscheiden können. Auch da waren einige Regionalligaspieler im Einsatz.

Für die Feckl-Mannen gilt es, die schwache Defensive der Gastgeber auszunutzen. Sie hat sich bereits 66 Treffer eingefangen. Zuletzt fielen bei den Buchbachern zwei Innenverteidiger aus, zudem haben sie ein Torwartproblem, weil sich Stammkeeper Felix Seemann Anfang der Rückrunde verletzt hat und jetzt auch noch sein Ersatz Luca Eggerdinger mit Muskelfaserriss ausfällt. Wahrscheinlich kommen jetzt Andreas Steer oder Daniel Maus zum Zug. Die Hoffnung der Regionalliga-Reserve in der Offensive liegt auf Goalgetter Alekzander Sinabov, der in Dorfen beide Treffer markierte. In der Liga rangiert er mit seinen 14 Treffern im Vorderfeld der Torschützen.

Die Stimmung im eigenen Team bezeichnet Wetzel als „bombastisch“, zumal es zuletzt gegen Srbija München mit dem eindrucksvollen 3:1 eines ihrer besten Saisonspiele abgeliefert hat. Dieser Sieg und somit der Klassenerhalt wurde dem Vernehmen nach bis in die frühen Morgenstunden des Montag noch ausgiebig gefeiert. Einziges Manko ist die Rote Karte, die sich Alex Heilmeier eingehandelt hat. „Meiner Ansicht nach war das aber keine. Trotzdem bekam er zwei Spiele Sperre und kann somit schon jetzt seinen Urlaub antreten“, sagt Wetzel. Dafür ist Manuel Zander nach überstandener Zahnoperation wieder fit.

TSV-Kader

Wolf (Schöberl/Leins); Thalmaier, F. Zöller, M. Zöller, Blaha, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Linner, Eicher, Brenninger, Eder, Friemer, Zander, Rachl, Bräuniger, Lorant