TSV Grüntegernbach: Fußball-Abteilung stellt Leitung neu auf - neuer Chef und neuer Posten

Die Führungsriege (v. l.): Stefan Mugler (Vorsitzender), Peter Wohner (Technischer Leiter), Anton Berger (Jugendleiter), Wolfgang Schnappberger (Sportlicher Leiter), Rainer Hagl (3. Abteilungsleiter), Andreas Bauer (Abteilungsleiter), Manfred Greimel (Jugendleiter) und Georg Mooshofer (2. Abteilungsleiter). © Verein

Der TSV Grüntegernbach musste sich nach Veränderungen im Personal neu aufstellen. Zusätzlich wurde mit dem Technischen Leiter eine neue Position geschaffen.

Grüntegernbach – Die Grüntegernbacher Fußballer blicken dank starker und nachhaltiger Jugendarbeit optimistisch in die Zukunft und hatten in ihrer Abteilungsversammlung auch keine Probleme bei der Wahl ihrer Leitung. Dabei stand ein großer Wechsel an. Nachdem Abteilungsleiter Konrad Folger aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und 3. Abteilungsleiter Sepp Schweindl nach jahrzehntelanger Arbeit auch nicht mehr zur Verfügung stand, war ein Wechsel in der Führung bereits vor der Wahl sicher. Alle Posten wurden dann einstimmig, mit jeweils einer Enthaltung, besetzt.

Der neue Abteilungsleiter heißt Andreas Bauer, sein Stellvertreter ist Georg Mooshofer, der neue 3. Abteilungsleiter heißt Rainer Hagl. Als Jugendleiter wurden Manfred Greimel und Anton Berger bestätigt. Es gibt auch ein neues Amt: Peter Wohner ist Technischer Leiter. Die Sportliche Leitung bleibt bei Wolfgang Schnappberger. Der Technische Leiter soll sich zukünftig um die organisatorischen Dinge rund um den Spielbetrieb kümmern, während der Sportliche Leiter für die Mannschaft zuständig ist. Die Damen sind mit der Spielgemeinschaft mit Obertaufkirchen aktuell in einem Umbruch mit einem sehr jungen Team. Das Ziel ist, die jungen Spielerinnen heranzuführen.

TSV Grüntegernbach: Peter Wohner greift als Technischer Leiter künftig dem Sportlichen Leiter Wolfgang Schnappberger unter die Arme

Erfolgreich ist die Jugendarbeit. Trotz rückläufiger Jahrgangsstärke können dank Spielgemeinschaften in den höheren Jahrgängen und beständiger Arbeit in den unteren Jahrgängen insgesamt acht Junioren- und eine Juniorinnenmannschaft gestellt werden. Von der C- bis zur A-Jugend ist die SG in Zusammenarbeit mit Obertaufkirchen, Schwindegg und Buchbach in der Kreisliga vertreten und stellte mit der U 18 den Pokalsieger der Inn-Salzach-Gruppe. Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, zeigt sich gerade diese Saison. Gleich acht Jugendspieler kamen zu Saisonbeginn aus der A-Jugend zu den Herren, wovon sich vier im Laufe der Saison in der Ersten durchsetzten.

Die AH will wieder aktiver sein und hat für heuer bereits neun Spiele vereinbart. Zum Start geht’s gegen den TSV Buchbach. Keine positive Meldung kam von den Schiedsrichtern, die unbedingt Nachwuchs benötigen. Jedoch gestaltet sich die Suche sehr schwierig. Vorsitzender Stefan Mugler lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit der Abteilungen im Verein und die Arbeit der Fußballer trotz aller Corona-Umstände. (Redaktion Erding)