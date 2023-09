A-Klasse 8: Der TSV Grüntegernbach demontiert den TSV Isen - Dreierpack für den FC Inning

Den Freiflug macht Grüntegernbachs Johannes Fink nach einem Einsteigen von Isens Elias Schrimpf (am Boden). Andreas Bauer, Dominik Hölzl, Simon Bauer und Matthias Kurz (v. l.) beobachten die Szene. Grüntegernbach siegt am Ende mehr als deutlich. Foto: D. Findelsberger © D. Findelsberger

Am 6. Spieltag in der A-Klasse 8 gab es einige Highlights: Der TSV Grüntegernbach konnte einen wahren Kantersieg bejubeln. Adrian Hahn entschied mit seinem Dreierpack das Spiel für den FC Inning.

Grüntegernbach feierte am Freitagabend einen Kantersieg. Spielertrainer Matthias Kurz: „Wir hätten noch mehr Torchancen gehabt, haben diese aber nicht genutzt.“ Früh fiel nach einer Ecke die Führung: Andreas Bauer setzte gut nach und netzte ein (15.). Nach einem Konter, bei dem Bernhard Ostermaier den Ball Tobias Kiefinger in den Lauf spielte, musste dieser das Leder nur noch an Torwart Bernhard Posch vorbeischieben (25.).

TSV Grüntegernbach - TSV Isen 5:0

Dann traf Niklas Zott: Nach einem langen Ball von Kurz setzte er sich im Eins-gegen-Eins gegen den Gäste-Keeper durch (40.). Dann vollendete er eine Flanke an den zweiten Pfosten mit dem Fuß (61.), ehe ihm auch der dritte Treffer gelang, der quasi ein Spiegelbild seines ersten war (73.).

TSV Dorfen 2 - TSV Aspis Taufkirchen 3:1

Aspis-Spielertrainer Leonidas Balderanos war nach der ersten Saisonniederlage bedient: „Es war ein verdienter Sieg für Dorfen. Wir waren meilenweit von der eigenen Form entfernt.“ Dabei hatte es gut begonnen für die Gäste, die früh führten: Anastasios Parapanis verwandelte einen Freistoß direkt (7.).

Dann schlug die Stunde des doppelten Niklas Lüers, der nach einer schönen Kombination Keeper Christoph Neumeier ausspielte und ausglich (12.), ehe er die Partie kurz vor der Pause nach einer Einzelaktion über Linksaußen mit einem Schuss ins lange Eck drehte (37.). Matias Ladendorf stellte nach schnellem Umschalten mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze unter die Latte den Endstand her (63.).

FC Inning - TSV St. Wolfgang 2 3:0

FC-Spielertrainer Adrian Hahn schnürte im ersten Durchgang einen Doppelpack. „Das erste Tor fiel zur rechten Zeit. Ich habe den Ball aus circa 25 Metern im rechten Eck versenkt. Wir kamen nach der frühen Führung immer besser ins Spiel. Nach einer Ecke von Antonio Cosic fiel mir ein Abpraller direkt vor die Füße“, so Hahn, der ihn umgehend im Netz unterbrachte (35.).

Dann gelang ein schöner Spielzug, an dessen Ende der andere Spielertrainer, Manuel Hahn, auf Cosic querlegte und dieser freistehend vor Gäste-Keeper Moritz Göschl das 3:0- erzielte (44.). „Es war auch wegen der Hitze ein sehr zähes Spiel, wir waren aufgrund des Donnerstagsspiels ein bisschen müde.“ Nach dem 5:0 unter der Woche folgte dennoch der nächste klare Sieg.

FSV Steinkirchen - FC Grünbach 2:0

Der Sieg der Gastgeber wurde von der schweren Knieverletzung Christopher Müllers überschattet. Laut FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou wird er wohl lange ausfallen. Zu allem Überfluss flog der gefoulte Müller wegen Schiedsrichterbeleidigung mit Rot vom Platz, während es für den Grünbacher nicht mal Gelb gab (22.).

Die Weichen spät auf Sieg stellte Papantoniou mit einer direkt verwandelten Ecke (72.). Nach einer schönen Kombination machte Philipp Utz den Deckel drauf (90.). „Der Gegner hatte trotz numerischer Überzahl keine ernsthafte Torchance und war im Prinzip chancenlos gegen meine Mannschaft“, sagte Papantoniou, der für den Schiri Verständnis zeigte, aber Müller auch in Schutz nahm. Er habe wohl vor lauter Schmerzen was Unüberlegtes gesagt.

SC Moosen 2 - FC Lengdorf 2 0:1

Im Duell der Zweiten von Moosen und Lengdorf hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Der einzige Treffer des Abends fiel nach einer Flanke aus dem Halbfeld, die von der SCM-Abwehr nicht weit genug geklärt werden konnte. Andreas Baumgärtel bekam das Leder nahe der Strafraumgrenze und verwandelte per Direktschuss aus der zweiten Reihe im linken unteren Eck (6.).

Lengdorfs Trainer Stefan Ortner sprach nach dem Spiel von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und hatten mehrfach die Chancen auf einen Treffer. In der zweiten Halbzeit war’s dann etwas ausgeglichener, ohne dass Moosen wirklich zwingend wurde. Gegen Ende gab’s dann noch die eine oder andere Rangelei, für die der Unparteiische auch noch Zeitstrafen ausgesprochen hat. Es war aber nichts wirklich Wildes dabei.“