Gipfeltreffen in der A-Klasse 8: Grüntegernbach empfängt den Tabellenführer Högersdorf

Mit einem Sieg rückt der TSV Grüntegernbach näher an den Tabellenführer heran. © Jogi Gaiser

Am Freitagabend eröffnet der TSV Grüntegernbach den Spieltag der A-Klasse 8 mit dem Spitzenduell gegen den FC Hörgersdorf.

Der Tabellenführer um Spielertrainer Felix Stocklauser geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie: „Wir nehmen den Schwung von dem Sieg gegen Steinkirchen mit und wollen den nächsten Dreier einfahren. Auf die Leistung im letzten Spiel bin ich wirklich stolz.“

Aber auch die Grüntegernbacher sind stark in Form, und es fehlt nur ein Punkt zum Relegationsplatz. „Wir sind aktuell in einer sehr guten Lage und haben zehn Spiele am Stück nicht mehr verloren. Wir haben gut trainiert und wollen auf alle Fälle gewinnen“, sagt Abteilungsleiter Andreas Bauer.

Dafür steht den Gastgebern ein breiter Kader zur Verfügung. Verletztfehlt Nicolas Lohmeier, Torwart Lorenz Köstler ist fraglich. Ähnlich ist die Personalsituation beim FCH, einzig der Einsatz von Daniel Karpfinger steht noch nicht fest. (chl)