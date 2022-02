Grüntegernbach unterliegt FC Hörgersdorf trotz Artistik - „Für die aktuelle Phase normal“

Von: Dieter Priglmeir

Im Vorbereitungsspiel unterlag der TSV Grüntegernbach dem FC Hörgersdorf mit 1:0. Für TSV-Fußballchef Schnappberger ist die Niederlage kein Grund zur Sorge.

Artistisch nimmt hier Grüntegernbachs Stürmer Patrik Hagl (M.) den Ball vor Andreas Bauer (l.) und Sebastian Walter an. Mehr als gute Haltungsnoten gab es dafür nicht, am Ende siegte der FC Hörgersdorf im Testspiel 1:0. Beide Teams waren ersatzgeschwächt angetreten, führten aber intensive Zweikämpfe. Am Schluss seien die Beine müde gewesen, erzählt Grüntegernbachs Fußballchef Wolfgang Schnappberger, „aber für die aktuelle Phase der Vorbereitung ist das auch normal“.

Der Treffer des Tages fiel bereits im ersten Durchgang, als Schlitzohr Martin Stöckl TSV-Keeper Martin Irl überlief und locker einschob. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel und auch paar gute Chancen“, so Schnappberger. Dass der Ausgleich nicht mehr fiel, lag an einem „Mix aus gut geklärt und etwas fehlendem Wille, die Dinge über die Linie zu drücken“. pir