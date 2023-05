Tor nach sechs Sekunden: TSV Dorfen II gewinnt Derby gegen Grüntegernbach

Früher Nackenschlag: Der TSV Grüntegernbach geht gegen den TSV Dorfen II nach sechs Sekunden in Rückstand. © Jogi Gaiser

Der TSV Grüntegernbach hat durch eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den TSV Dorfen II Federn im Aufstiegskampf gelassen.

Grüntegernbach –„Das Spiel hatte so ziemlich alles zu bieten, was ein Derby ausmacht. Es war ein spannendes Flutlichtspiel vor vielen Zuschauern, es gab knifflige Schiedsrichterentscheidungen und acht Gelbe Karten“, sagt Dorfens Trainer Niklas Jensen. Sein Team erwischte einen perfekten Start und ging bereits nach sechs Sekunden in Führung.

Vom Anstoß weg spielte Thomas Ertl einen langen Ball hinter die Verteidigung, und Niklas Lüers versenkte sicher. Lüers erhöhte dann nach Flanke von Jakob Neuberger auf 2:0 (18.). Zehn Minuten später kamen die Gastgeber zum Anschluss. Julius Tafelmeier verwandelte einen Handelfer.

„Jetzt ist unsere Serie von zehn Spielen ohne Niederlage gerissen. Die letzten Spiele wollen wir noch gewinnen. Im Aufstiegskampf ist noch nichts entschieden“, stellte Grüntegernbachs Abteilungsleiter und Spieler Andreas Bauer fest. (chl)