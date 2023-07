Hilfe für den Herzensverein: Julius Schweiger coacht TSV Isen in schwierigen Zeiten

Mit gerade einmal 24 Jahren

Nach dem Abstieg aus der Kreisklasse wird der TSV Isen auch in der A-Klasse kleinere Brötchen backen. Und die zweite Mannschaft wurde sogar komplett vom Spielbetrieb abgemeldet.

Isen – Der neue Trainer kommt aus den eigenen Reihen. Bereits im März hatte Andreas Januschkowetz hingeworfen, nun übernimmt der erst 24-jährige Julius Schweiger. „Nach meiner zweiten Verletzung im März war klar, dass ich nicht mehr spielen werde“, erzählt er.

Als Mannschaftsbetreuer habe er sich in der abgelaufenen Saison um das Team gekümmert und sei früh mit TSV-Abteilungsleiter Oliver Schmid im Austausch gewesen. Schweiger gibt unumwunden zu: „Die beste Lösung wäre ein externer Trainer mit Erfahrung gewesen, der auch keinen großen Bezug zur Mannschaft hat. Aber so wie wir abgestiegen sind und weil die zweite Mannschaft aufgelöst wurde, war es nicht so leicht, einen Trainer zu finden.“

Schweiger hat bereits vor zwei Jahren die Reserve und davor auch Jugendmannschaften beim TSV trainiert. „Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich lebe in Isen. Das ist mein Verein. Ich habe natürlich gesagt, dass ich es gern machen würde. Auch wenn es nicht die Optimal-Lösung ist“, so der Bankkaufmann. In sportlicher Sicht macht er sich keine Illusionen: „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Wir müssen zwei Mannschaften zusammenwerfen. Gleichzeitig haben viele erfahrene Spieler aufgehört. Der Älteste bei uns ist 28. Viele haben in der Reserve gespielt und verfügen nicht über die Erfahrung in der Kreis- oder A-Klasse.“

Gleichzeitig müsse die Verbindung zur A-Jugend funktionieren, um in zwei oder drei Jahren wieder eine zweite Mannschaft zu stellen, so der Trainer, der sich den C-Schein zum Ziel gesetzt hat. „Das habe ich für das nächste Jahr auf der Agenda. Dann wird man sehen, ob ich noch Trainer bin. Wenn sich jemand auftut, der ins Profil passt, vielleicht ein Spielertrainer, der richtig etwas auf dem Kasten hat, bin ich der Letzte, der sich da in den Weg stellt.“

Die Abmeldung der Reserve sei laut TSV-Abteilungsleiter Oliver Schmid unumgänglich gewesen, „weil wir einfach Abgänge haben, auch altersbedingt. Andere wollten einfach aufhören oder zum Heimatverein zurück. Gleichzeitig kommt aus der Jugend nur ein Spieler nach“. Deswegen reiche es nur für einen Kader. „Wir wollten auch kein anderes Konstrukt wie eine Spielgemeinschaft. Und dann war der zeitliche Druck auch zu hoch. Das muss alles sauber gemacht werden. Daher haben wir in den sauren Apfel gebissen und nun einen Kader mit 18 bis 20 Spielern. Alle hast du eh nie zusammen“, so Schmid.

Der Abteilungsleiter gibt offen zu, dass es in dieser Selbstfindungsphase nicht einfach sei, einen externen Trainer zu finden. „In den nächsten zwei Jahren wird auch ein ganzer Schwung mit über 15 Spielern an Jungen hochrutschen, sodass wir perspektivisch in der nächsten oder übernächsten Saison wieder eine zweite Mannschaft melden wollen“, sagt der TSV-Boss. Ein Absteiger aus der Kreisklasse gehört in den meisten Fällen in der kommenden Saison zu den Aufstiegsfavoriten. Dies sei bei Isen nicht der Fall. Wunsch sei ein „gesicherter Mittelfeld-Platz“, so Schmidt. (Tobi Fischbeck)