TSV Isen geht mit Daniel Stangl in die nächste Saison

Daniel Stangl bleibt auch in der nächsten Saison Spielertrainer beim TSV Isen.

Isen –Nägel mit Köpfen hat der TSV Isen gemacht und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Spielertrainer Daniel Stangl um ein Jahr verlängert. „Er ist ein Top-Trainer und Stürmer, der mit Sicherheit auch Interesse anderer Vereine geweckt hat. Daher wollten wir uns so früh wie möglich einigen“, erzählt Abteilungsleiter Manfred Grosse. Die Vertragsverhandlung gestaltete sich alles andere als langwierig: „Innerhalb einer Stunde haben wir eine Einigung erzielt.“

Daniel Stangl hat den TSV wieder in eine Spitzenmannschaft der A-Klasse verwandelt und spielt heuer um den Aufstieg mit. „Wir wollen uns so weiterentwickeln, wie wir das bisher getan haben. Er und sein Co-Trainer Andreas Januschkowetz machen eine hervorragende Arbeit. Ich bin begeistert von den Trainingseinheiten. Sie sind eine absolute Bereicherung für den ganzen Verein“, schwärmt Grosse von seinem Trainerteam. „Sie gehen voran, führen die junge Truppe. Solche Typen brauchst du einfach.“

Auch die Zusammenarbeit mit Bernd Eiglsperger als Stellvertretendem Abteilungsleiter und Daniel Stangls Bruder Tobias, der als Technischer Leiter fungiert, stellt Grosse heraus. „Das passt einfach alles sehr gut zusammen.“

Doch nicht nur der Verein ist angetan vom Trainerteam. „Das Team ist einfach Top und es macht unwahrscheinlichen Spaß, mit allen zu arbeiten“, erklärt Daniel Stangl die Verlängerung. Dabei baut er sich gerade als Personaltrainer ein zweites Standbein auf. „Das bringt schon einiges an Arbeit mit, aber es lässt sich gut unter einen Hut bringen.“ Der TSV-Spielertrainer, der unter anderem mit Wasserburg in der Bezirksliga kickte, schätzt das Leistungsvermögen seines Teams hoch ein. „Der Unterschied ist gar nicht so groß, ich würde sogar zu behaupten wagen, dass wir intensiver trainieren. In der Bezirksliga sind viele taktisch besser geschult, aber das Niveau ist bei uns schon sehr hoch.“

Nochmal höherklassig spielen möchte Daniel Stangl nicht mehr, sondern sich mehr auf sein Trainerdasein konzentrieren. Das wird er bis mindestens nächste Saison nun beim TSV Isen tun. Wenn es nach ihm und Grosse geht, wird das in der Kreisklasse sein. „Unser Ziel ist Platz zwei und dann der Aufstieg“, gibt Grosse das Saisonziel aus. Noch ungeschlagen liegt der TSV auf dem vierten Rang, hat allerdings noch ein Spiel weniger als die direkte Konkurrenz aus St. Wolfgang, Hörgersdorf und Hohenpolding. Zudem spielt er noch gegen alle direkten Konkurrenten. Unter Druck setzen will Grosse sein Team allerdings nicht. „Der Aufstieg ist keine Pflicht.“ Doch bevor in wenigen Wochen die großen Namen kommen, „müssen wir erstmal gegen die sogenannten hinteren Mannschaften unsere Hausaufgaben machen“, stellt er klar. Und der nächste Gegner würde den Isenern den Aufstieg wohl nur allzu gerne versauen. „Lengdorf wird ein brutal schweres Derby. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben.“ Auch Daniel Stangl warnt vor dem kommenden Gegner: „Sie sind für mich die beste zweite Mannschaft in der Liga, das haben wir beim 1:1 im Hinspiel gesehen.“ Für die Mission Derbysieg stehen ihm alle Mann zur Verfügung. ILIES MEBARKI