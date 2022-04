TSV Isen erweitert sein Sportgelände - Knapp eine Million wird der Umbau kosten

Von: Henry Dinger

Erster Planentwurf: So soll die Erweiterung des Isener Sportgeländes ausschauen. © Screenshot: Henry Dinger

Der TSV Isen hat Großes vor und will ordentlich in sein Sportgelände investieren. Billig wird die Renovierung aber nicht.

Isen – Dass der TSV Isen sein Gelände erweitern und die Nutzungsmöglichkeiten steigern möchte, ist schon länger bekannt. Nun ist der geplante Beachvolleyballplatz mit zwei Spielfeldern in greifbare Nähe gerückt.

Wie Isens 3. Bürgermeister Hans Angermaier bei der Jahreshauptversammlung des TSV per Zoom-Konferenz am Donnerstag mitteilte, sei der Zuschuss in Höhe von rund 10 000 Euro für die geplante Anlage von der Gemeinde genehmigt worden. Bei der Versammlung wurden nun weitere wichtige Weichen gestellt. Der TSV plant die Installation einer Flutlichtanlage am Hauptplatz und die Optimierung des Flutlichts an der Spitzwiese. Außerdem soll der Trainingsplatz einen Kunstrasen-Belag bekommen. Beide Maßnahmen dienen dazu, die Anlagen sehr viel öfter und länger nutzen zu können.

Doch die Umsetzung des ehrgeizigen Plans ist nicht ganz billig. Für Kunstrasen, Bewässerung, Zaun und Flutlicht setzt der Verein nach einer aktuellen Berechnung 960 000 Euro an. „Das ist immens teuer“, weiß der Vereinschef, „und ohne Unterstützung der Gemeinde nicht realisierbar“.

TSV Isen: Knappe eine 1.000.000 Euro berechnet der Kreisklassist für das Projekt

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Vereinsspitze dem Isener Gemeinderat ihre Ideen vorgestellt und um finanzielle Unterstützung gebeten (wir berichteten). Der Rat hatte damals beschlossen, einen gewissen Zuschuss auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu gewähren und auch ein eventuelles Darlehen des TSV mit einer prozentualen Bürgschaft abzusichern.

Der Finanzplan des TSV Isen sieht nun so aus, dass 192 000 Euro als Zuschuss vom Bayerischen Landessportverband kommen, 15 000 Euro vom Landkreis, 100 000 aus Spenden und per Eigenleistung erwirtschaftet werden und die Gemeinde – die Zustimmung des Gemeinderats vorausgesetzt – 303 000 Euro übernimmt. Rund 100 000 bis 150 000 Euro sollen mit einem Kredit abgedeckt werden, und 250 000 Euro will der Verein vom Konto nehmen.

Für die Stimmberechtigten der etwa 100 Teilnehmer an der Zoom-Konferenz galt es über die Verwendung der Vereinsmittel und die Aufnahme eines Kredits abzustimmen. Dem Votum voran ging allerdings eine emotionale Diskussion, bei der nicht nur der Kunstrasen wegen möglicher Umweltgefahren infrage gestellt wurde, sondern auch der Vorwurf kam, die Fußballer würden bevorzugt.

TSV Isen: Drei Viertel der Stimmberechtigte stimmten dem Vorhaben zu

Sowohl TSV-Vorsitzender Lutz Seeger als auch Vereinsvize Bruno Hattayer, der die Versammlung moderierte, versuchten die Vorwürfe zu entkräften. Zum einen gehe von modernem Kunstrasen keine Gefahr bezüglich Mikroplastik mehr aus, zum anderen ließe sich der Platz auch für andere Sportarten und für Sommerfeste nutzen.

Bei der Online-Abstimmung waren schließlich 75 Prozent der Teilnehmer für die vom Vorstand vorgeschlagene Vorgehensweise, 16 Prozent waren dagegen und acht Prozent enthielten sich. (Henry Dinger)

Wie Hattayer abschließend erklärte, steht nun noch ein Bodengutachten aus. Noch 2022 könnten die Antragsverfahren angestoßen werden, und Mitte 2023 könnte es an die Umsetzung gehen – „vorausgesetzt, alles funktioniert so wie geplant“.