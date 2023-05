Kreisklasse kompakt: Isen steht als erster Absteiger fest – Aspis ist wieder dran

Von: Tobias Fischbeck

Abgeblockt wurde dieser Schuss des Mooseners Tobias Graf (r.) von den St. Wolfgangern (weiß-schwarz; v. l.) Simon Peinelt, Alexander Stauch und (am Boden) Manuel Daumoser. Dominik Slawny (l.) beobachtet die Szene. © dfi

Mit dem TSV Isen steht der erste Absteiger der Kreisklasse Donau/Isar 4 fest. Der TSV verlor gegen Hallbarmoos II und trat gegen Türkgücü Erding nicht an.

VfB Hallbergmoos II – TSV Isen 2:0

Der TSV Isen steht als erster Absteiger aus der Kreisklasse fest. Das ist seit Freitagabend und der Niederlage im Nachholspiel in Hallbergmoos klar. Tobias Bracht glückte nach 28 Minuten das 1:0 für überlegene Hallberger. Drei Minuten nach Wiederbeginn machte Thomas Edlböck alles klar.

Zwar bewiesen die Gäste Moral, indem sie sich selbst noch Möglichkeiten erspielten, ließen diese aber – wie so oft – aus. „Wir treffen einfach nicht. Das ist das größte Problem der ganzen Saison“, sagte Isens Fußballchef Oliver Schmid. „Letztlich war es ein verdienter Erfolg für Hallbergmoos.“ Somit ist Isen auch rechnerisch nicht mehr zu retten.

TSV Aspis Taufkirchen – FC Forstern 4:0

Dickes Ausrufezeichen von Aspis Taufkirchen im Abstiegskampf. Das Team von Leo Balderanos war gegen Mitkonkurrent Forstern bereits nach drei Minuten durch Torjäger Julian Schaumaier in Führung gegangen. Rafail Skotras hatte Schaumaier steil geschickt, und dieser schob den Ball am herausstürmenden Forsterner Keeper Luis Böhm vorbei.

Spielertrainer Anastasios Parapanis legte aus der Drehung im Anschluss an eine Ecke das 2:0 nach (13.). Bereits nach 20 Minuten stand es 3:0, als Mathias Gutmann per Hinterkopf erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Schaumaier in der Nachspielzeit, als ihn Balderanos auf die Reise geschickt hatte. „Es war ein verdienter Sieg und extrem wichtig, dass wir den Anschluss halten. Es war auch ein Signal an die Konkurrenz“, betonte der Aspis-Spielertrainer.

FC Hohenpolding – FC Finsing II 1:2

Ein verrücktes Match hat die Finsinger Reserve in Hohenpolding für sich entschieden. In der ersten Halbzeit hatten die überlegenen Hohenpoldinger das Toreschießen vergessen. Finsing steigerte sich, auch bedingt durch eine Zeitstrafe des Hohenpoldingers Okan Manav. Aber erst in der 82. Minute besorgte Marco Simml die Gästeführung vom Elfmeterpunkt, nachdem ein Spieler der Hausherren aus fünf Metern den Ball an die Hand bekommen hatte.

Eine Minute vor Schluss kam der FCH durch Martin Neudecker nach einem tollen Spielzug über Maximilian Nitzl und Daniele Eibl zum 1:1. In der ersten Minute der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Kurt Müller erneut auf den Punkt. Nitzl war im Strafraum ausgerutscht und hatte dabei seinen Gegner berührt. Stefan Jell verwandelte für Finsing zum 2:1 und sorgte so für einen verrückten und späten Auswärtssieg. „Ich hatte gehofft, dass wir mit dem Ausgleich nach Hause gehen. So sind wir etwas niedergeschlagen“, befand Hohenpoldings Trainer Dimi Petkos.

TSV St. Wolfgang – SC Moosen 1:4

Nach dem 1:4 gegen Moosen ist St. Wolfgang auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Felix Daumoser hatte nach einem Fehlpass der Hausherren das 1:0 für den Favoriten besorgt (20.). Erst in der 79. Minute erhöhte Dominik Slawny auf 2:0 für das Team von Spielertrainer Maxi Bauer. Doch St. Wolfgang kam noch einmal zurück.

Luca Lamprecht erzielte in der 82. Minute per Freistoß das 1:2. St. Wolfgang riskierte alles und setzte auf volle Offensive. Beinahe wäre die Taktik aufgegangen. Lamprechts Eckball aber landete nur auf dem Querbalken. Und so machte in der dritten und vierten Minute der Nachspielzeit zweimal Daumoser alles klar. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider.

Ein Unentschieden wäre auch verdient gewesen“, sagte St. Wolfgangs Trainer Stephan Rottenwaller. „Wir haben gekämpft. Das war eine überragende Leistung von uns, und wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken.“

TuS Oberding – VfB Hallbergmoos II 5:0

Befreiungsschlag für Oberding. Der Hallberger Reserve ließ man keine Chance und glänzte mit perfekter Chancenverwertung. Drei Minuten vor der Pause gingen die Gastgeber durch ein Kopfballtor von Julian Renz 1:0 in Führung. In der 52., 56. und 67. Minute erzielte Sebastian Stemmer einen lupenreinen Hattrick und erhöhte auf 4:0. Vor allem Treffer Nummer drei war sehenswert, als er nach einem Pass in die Tiefe den Ball mit links annahm und mit rechts abschloss.

Renz machte in der 71. Minute mit seinem Kopfball zum 5:0 alles klar. „Das war ein überlebenswichtiger Sieg, wenn wir die Relegation abwenden wollen“, sagte TuS-Pressesprecher Franz Humpl. „Aber er wird nicht reichen. Wir müssen noch mehr Punkte holen.“

Abgesagt

worden ist das für Sonntag angesetzte Spiel FC Türkgücü Erding – TSV Isen, weil die Isener keine spielfähige Mannschaft stellen konnten. Der BFV hat die Partie bereits mit 2:0 Toren für Türkgücü gewertet. (Tobi Fischbeck)