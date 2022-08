Bewährungsprobe beim Favoriten: TSV Dorfen muss sich in Kastl beweisen

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Über die Linie gegrätscht: Beim TSV Dorfen baut man auf Torjäger Gerhard Thalmaier (2. v. l.), der zuletzt dreimal getroffen hat. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Zweites Bezirksliga-Spiel in der Saison 2022/23 für den TSV Dorfen – und gleich der erste richtig harte Brocken für den TSV Dorfen.

Dorfen – Die Mannschaft von Trainer Christoph Deißenböck gastiert an diesem Samstag (14 Uhr) beim Landesliga-Absteiger TSV Kastl.

Nach dem ersten Spieltag grüßen die Dorfener nach dem 7:1 gegen Raubling von Platz eins, während Kastl mit einem 1:1 gestartet ist. „Man muss aber sehen, gegen wen Kastl ,nur’ 1:1 gespielt hat – das war beim ESV Freilassing“, stellt Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel fest. „Freilassing und Kastl sind unsere absoluten Favoriten.“ Den Kantersieg seiner Mannschaft gegen Raubling will er nicht zu hoch hängen. „Natürlich haben wir damit ein Ausrufezeichen gesetzt, aber letztlich gibt es dafür auch nur drei Punkte, und du kannst dir nichts dafür kaufen“, bremst er die Euphorie. „Für uns geht es darum, dass wir nach Kastl fahren und schauen, dass wir dagegenhalten.“

Die Stimmung im Kader sei derzeit nicht nur wegen des tollen Auftakts bestens, betont der Sportliche Leiter. „Vor allem, dass wir bei den Neuwahlen der Abteilungsleitung wieder eine gute Mannschaft gefunden haben, ist super“, sagt Wetzel. „Jetzt sind wir auch in der Führung der Fußball-Abteilung wieder bestens aufgestellt.“

Was die Aufstellung für das Kastl-Spiel betrifft, so fehlt bei den Dorfenern neben Michael Eder im Vergleich zur Raubling-Partie auch noch Sebi Bauer I, wieder dabei ist dagegen Sebi Bauer II, der vergangene Woche kurzfristig ausgefallen war. Daniel Roppert hat das Training wieder aufgenommen und steht ebenfalls im Kader.

„Ich habe mir Kastl vergangene Woche angeschaut,aber nicht wirklich neue Erkenntnisse gewonnen“, gibt Dorfens Sportlicher Leiter zu. „Das Gerüst der Mannschaft um Spielmacher Sebastian Spinner ist zwar geblieben, es stehen aber viele Neue im Kader. Was aber zu sehen war, dass der Trainer seine Truppe gut im Griff hat.“ Man müsse sich überraschen lassen. „Wir fahren auf alle Fälle zuversichtlich nach Kastl“, kündigt Wetzel an. „Jeder hat Bock, wir erwarten perfektes Fußballwetter, und dann schauen wir, was dabei rauskommt.“ (Tipp: 2:1 für Kastl / Wolfgang Krzizok)

TSV-Kader

Wolf (Leins), Heilmeier, Linner, Hartl, Feckl, Rachl, Hönninger, Blaha, Brenninger, Thalmaier, Eicher, Rott, Zander, Sebi Bauer II, Mutlu