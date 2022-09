FCL verliert 0:1 bei Aufsteiger Peterskirchen und rutscht in der Tabelle ab – Kritik am Schiri

Empfindlicher Rückschlag für Langengeisling

Von Wolfgang Krzizok schließen

Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier war restlos bedient. 0:1 (0:0) hatte seine Mannschaft bei Aufsteiger TSV Peterskirchen verloren und ist damit in der Tabelle auf Rang elf abgerutscht.

Peterskirchen/Langengeisling – Damit ist sie nur noch drei Zähler vom Abstiegs-Relegationsplatz entfernt, auf dem der FC Finsing liegt. Richtig grantig war der FCL-Coach auf das Schiedsrichtergespann, mit dem er sich mehrfach anlegte und dafür das „volle Programm“ – Gelbe Karte, Zeitstrafe, Ampelkarte abbekam.

Vor der Partie hatte Hintermaier nach gesagt: „Wenn wir in der Bezirksliga bleiben wollen, müssen wir Peterskirchen schlagen.“ Nach der Partie war er fassungslos. „Warum schaffen wir es nicht, dass wir ein paar Spiele hintereinander gut spielen“, fragt er sich. Vergangene Woche habe sein Team richtig gut gespielt, aber trotzdem verloren. Allerdings sei Dorfen ein absolutes Spitzenteam. „Aber diesmal haben wir uns dem Gegner angepasst und waren einfach nicht zwingend genug.“ Sein Fazit: „Es war ein vogelwildes Spiel.“

Vor der Partie hatte der Spielertrainer ausgegeben, dass seine Defensive vor allem auf die weiten Bälle der Peterskirchener aufpassen müsse und auf der anderen Seite selbst nicht unbedingt mit weiten Bällen operieren sollte. Das klappte nur bedingt. Vor allem die Zuspiele nach vorne kamen meist nicht an, „und wenn, dann haben wir sie verstolpert“, sagte Hintermaier, der sich selbst nicht ausnimmt. Hatte er doch in der ersten Halbzeit die größte Chance für sein Team. Nach tollem Pass von Ömer Altinisik kam der FCL-Spielertrainer frei zum Schuss, schob den Ball aber am langen Eck vorbei. Da war er nach seiner Zeitstrafe gerade wieder zurück auf dem Feld.

Als er mit Schiedsrichter Michael Hagl diskutiert hatte, habe dieser ihn „angefahren und gesagt, wenn ich nicht sofort ruhig bin, fliege ich raus“, erzählte Hintermaier. Er habe gefragt, warum er als Trainer nicht mit ihm reden dürfe, daraufhin habe er erst Gelb gesehen und in der gleichen Aktion auch noch eine Zeitstrafe dazu bekommen.

Nach 65 Minuten war Hintermaier dann richtig bedient. Ein weiter Ball fand den Weg zwischen zwei FCL-Verteidigern hindurch, und Florian Rudholzner überwand Michael Hierl. „Ein klareres Abseits gibt es nicht“, schimpfte Hintermaier. Aber weil der Assistent an der Linie die Fahne unten ließ, zählte der Treffer.

Hintermaier wechselte Florian Rupprecht ein, der nach langer Verletzungspause sein Bezirksliga-Debüt für den FCL gab. Und obwohl die Geislinger gerade wieder in Unterzahl waren – Maxi Birnbeck hatte eine Zeitstrafe erhalten – war es jetzt, laut Hintermaier, „ein ganz anderes Spiel. Der Flo hat die Bälle festgemacht und verteilt, das war richtig gut, und wir waren trotz Unterzahl überlegen.“

Und fast wäre Geisling kurz vor Schluss noch der Ausgleich gelungen – allerdings aus einer Standardsituation heraus. Rupprecht war gefoult worden, den fälligen Freistoß trat Spielertrainer Hintermaier, doch der abgefälschte Schuss wurde von TSV-Torwart Markus Mittermaier mit einer unglaublichen Parade entschärft. Den Schlusspunkt setzte schließlich der Schiedsrichter, als er in der Nachspielzeit Hintermeier Gelb-Rot zeigte, nachdem dieser erneut reklamiert hatte. (Wolfgang Krzizok)